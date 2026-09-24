Pakistan không kích hàng loạt mục tiêu quân sự tại Afghanistan

Ngôi nhà tại tỉnh Kunar, Afghanistan bị phá hủy sau cuộc không kích, ngày 21/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Islamabad xác nhận tiến hành không kích nhưng khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự liên quan đến những vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Pakistan diễn ra trước đó 1 ngày.

Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, cáo buộc Pakistan xâm phạm lãnh thổ Afghanistan và tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng. Các quan chức Taliban cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng chính quyền Afghanistan đã triển khai UAV tấn công Pakistan hôm 23/9.

Về phía Pakistan, Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar cho biết nước này đã tiến hành không kích 10 địa điểm tại Afghanistan mà Islamabad cho rằng được sử dụng để phóng và lưu trữ UAV, trong đó một số thiết bị đã được sử dụng để tấn công Pakistan một ngày trước đó.

Trong bài đăng trên mạng X, Bộ trưởng Tarar cho biết hệ thống phòng không Pakistan đã phát hiện các UAV được phóng từ lãnh thổ Afghanistan ngày 23/9 và đã vô hiệu hóa các thiết bị này trước khi có thể tiếp cận mục tiêu. Ông khẳng định các cuộc không kích sau đó từ phía Pakistan chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự đã xác định.

Vụ việc tiếp tục đẩy căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang. Hồi tháng 3, hai nước đã nhất trí ngừng bắn sau nhiều tuần giao tranh, song các nỗ lực hòa giải đến nay chưa giải quyết được bất đồng về an ninh biên giới. Tâm điểm bất đồng xoay quanh các hoạt động chống phiến quân của Pakistan, khi Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp các tay súng thực hiện những cuộc tấn công xuyên biên giới từ lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó, chính quyền Taliban ở Afghanistan phủ nhận các cáo buộc này, đồng thời khẳng định hoạt động chống phiến quân là vấn đề nội bộ của Pakistan.

Đầu tuần này Chính phủ Pakistan thông báo tiến hành các cuộc không kích tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan tiêu diệt 28 tay súng. Chính quyền Afghanistan và Liên hợp quốc cho biết ít nhất 3 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.