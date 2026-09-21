Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Các quan chức Afghanistan cho biết một trong những cuộc không kích xảy ra tại huyện Nurgal, tỉnh Kunar, vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương ngày 21/9.

Người phát ngôn tỉnh Kunar Farid Dehqan nói rằng cuộc không kích khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Kunar là một tỉnh miền núi ở phía đông bắc Afghanistan.

Phó phát ngôn viên Taliban Hamdullah Fitrat cho biết ít nhất một ngôi nhà tại Kunar bị trúng bom. Theo ông, 3 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Tại huyện Barmal thuộc tỉnh Paktika, hai địa điểm cũng bị pháo kích. Ông Fitrat cho biết một cửa hàng và một ngôi nhà bỏ trống bị phá hủy, nhưng không có thương vong được báo cáo.

Trong khi đó, Bộ Thông tin Pakistan cho biết các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu tại Afghanistan đã tiêu diệt 28 "phần tử khủng bố và những kẻ đánh bom tự sát".

Đống đổ nát của một ngôi nhà bị hư hại trong vụ việc mà Taliban cho là do không kích của Pakistan gây ra. Nguồn: MXH

Các cuộc không kích diễn ra sau gần ba tháng tương đối yên bình giữa Pakistan và Afghanistan, làm dấy lên nguy cơ căng thẳng giữa hai nước láng giềng tiếp tục gia tăng.

Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ tháng 2, khi hai bên xảy ra những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Tranh chấp chủ yếu xoay quanh vấn đề bạo lực tại Pakistan. Pakistan cáo buộc Afghanistan chứa chấp các nhóm vũ trang thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới từ lãnh thổ Afghanistan.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan bác bỏ cáo buộc này và cho rằng tình trạng bạo lực là vấn đề nội bộ của Pakistan.

Các cuộc không kích hôm 21/9 diễn ra vài ngày sau khi một nhóm Taliban ở Pakistan tuyên bố thực hiện vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo trong một cơ sở cảnh sát ở Kohat, tây bắc Pakistan.

Vụ nổ cùng cuộc đấu súng sau đó khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, phần lớn là cảnh sát, theo các quan chức Pakistan.

Hôm 19/9, Bộ Thông tin Pakistan cảnh báo nước này có thể tấn công các chiến binh bên trong Afghanistan để đáp trả những cuộc tấn công nhằm vào Pakistan. Bộ này cáo buộc các chiến binh mà họ cho là đang hoạt động từ Afghanistan đứng sau vụ tấn công tại Kohat.