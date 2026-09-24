Pakistan không kích 10 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Afghanistan

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các máy bay không người lái được phóng từ Afghanistan trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Sau đó, Pakistan tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái nhằm vào những địa điểm được cho là có liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công. Theo ông Tarar, các mục tiêu được giới hạn ở các cơ sở quân sự đã được xác định.

Giới chức Afghanistan xác nhận các cuộc không kích xảy ra tại một số khu vực, trong đó có tỉnh Khost ở Đông Nam nước này, song cho biết không có thương vong. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Kandahar, sau đó xuất hiện đám cháy ở khu vực trung tâm. Chưa có thông tin đầy đủ về thiệt hại tại đây.

Trước đó, ngày 21/9, Pakistan tuyên bố không kích tại một số khu vực miền Đông Afghanistan, tiêu diệt 28 tay súng. Tuy nhiên, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng.

Các diễn biến mới xảy ra sau vụ tấn công nhằm vào một cơ sở cảnh sát tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan hồi tuần trước, khiến 31 người thiệt mạng. Islamabad cáo buộc các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các vụ tấn công xuyên biên giới, trong khi chính quyền Taliban bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này chứa chấp lực lượng chống Pakistan.

Quan hệ hai nước vốn căng thẳng trong nhiều năm và từng bùng phát thành giao tranh nghiêm trọng hồi cuối tháng 2. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 3, song các nỗ lực nhằm thiết lập một thỏa thuận lâu dài chưa đạt kết quả.