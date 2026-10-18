Pakistan gia hạn lệnh cấm bay với các hãng hàng không Ấn Độ

Máy bay của Hãng hàng không nhà nước Pakistan PIA. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan (PAA) thông báo quyết định gia hạn lệnh cấm bay sau khi đã phát hành Thông báo cho phi công (NOTAM) vào cuối tuần. Trên mạng xã hội, PAA viết: “Không phận Pakistan không dành cho máy bay đăng ký tại Ấn Độ và máy bay do các hãng hàng không/nhà khai thác Ấn Độ vận hành/sở hữu hoặc thuê, bao gồm cả các chuyến bay quân sự”.

Lệnh cấm bay được Pakistan ban hành lần đầu vào tháng 4/2025 và được gia hạn nhiều lần sau đó. Lệnh gia hạn mới sẽ có hiệu lực đến 4h59 sáng theo giờ địa phương ngày 24/11/2026.

Các lệnh cấm bay của Pakistan và của Ấn Độ sau đó được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tháng 4 năm ngoái khiến 26 người thiệt mạng, dẫn đến chiến dịch quân sự đáp trả của New Delhi mang tên Sindoor. Điều này đã buộc các hãng hàng không của hai nước phải chọn tuyến bay dài hơn cho các điểm đến quốc tế.

Theo một tài liệu của Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan (PCAA), không phận Pakistan được chia thành hai vùng thông tin bay (FIR) là Karachi (OPKR) và Lahore (OPLR). Lệnh cấm bay hiện nay được áp dụng cho cả hai FIR, tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không thương mại của Ấn Độ.

Số liệu thống kê cho thấy các chuyến bay qua không phận Pakistan chiếm 20% tổng số chuyến bay quốc tế của Ấn Độ, trong khi chỉ có 1% số chuyến bay quốc tế của Pakistan cần bay qua không phận của quốc gia láng giềng. Để không vi phạm lệnh cấm, các hãng hàng không Ấn Độ phải bay xa hơn trung bình là 47 phút/chuyến, dẫn đến chi phí nhiên liệu cao hơn.