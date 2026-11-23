Ảnh minh họa: Thuyền đánh cá trên sông Ấn, tại huyện Jamshoro, tỉnh Sindh, miền nam Pakistan, ngày 26/4/2025. (Ảnh: Xinhua)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Đối thoại Văn minh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra trong 3 ngày từ 20–22/11, Bộ trưởng Malik khẳng định ông sẵn sàng thảo luận với phía Ấn Độ về IWT nếu New Delhi đưa ra lời mời đàm phán chính thức.

Trước đó, ngày 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định hiện tại, New Delhi chưa thay đổi lập trường trong vấn đề Hiệp ước IWT.

Hiệp ước IWT được hai nước ký ngày 19/9/1960 và được xem là cơ chế hợp tác xuyên biên giới hiếm hoi duy trì hiệu lực giữa Ấn Độ và Pakistan, bất chấp các cuộc xung đột và chiến tranh. Tuy nhiên, sau vụ khủng bố ở Pahalgam ngày 22/4/2025 khiến 26 người thiệt mạng mà Ấn Độ cáo buộc do nhóm vũ trang ở Pakistan tiến hành, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã quyết định tạm ngưng hiệu lực của IWT, đồng thời đóng cửa biên giới và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan. New Delhi tuyên bố chỉ khôi phục hiệp ước khi Islamabad ngừng hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới. Về phần mình, Pakistan kiên quyết bác bỏ cáo buộc liên quan vụ khủng bố ở Pahalgam.

Căng thẳng giữa hai bên càng bị đẩy lên sau khi xảy ra các cuộc đụng độ quân sự hạng nặng ở biên giới vào đầu tháng 5/2025, dẫn đến việc Ấn Độ phát động chiến dịch Sindoor trước khi hai bên đi tới thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 10/5/2025.

Mặc dù không còn giao tranh ở biên giới nhưng quan hệ song phương bước sang trạng thái căng thẳng khác liên quan đến hạ tầng và pháp lý. Pakistan kiên quyết phản đối Ấn Độ đẩy nhanh xây dựng các dự án thủy điện ở thượng nguồn sông Ấn, tích nước trên các nhánh sông ở phía tây và ngừng chia sẻ dữ liệu thủy văn. Pakistan cho rằng bất kỳ hành động nào nhằm ngăn dòng chảy sang nước này đều bị coi là “hành động chiến tranh” và sẽ có động thái đáp trả. Ngoài ra, Pakistan cũng đệ đơn lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) nhưng phía Ấn Độ bác bỏ thẩm quyền của tòa này.

Giữa những căng thẳng, việc Bộ trưởng Malik sang Ấn Độ dự Diễn đàn Đối thoại Văn minh SCO được cho là tín hiệu bước đầu trong việc hóa giải căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á, mở ra hy vọng về việc hai bên có thể sớm nối lại đối thoại và tìm giải pháp lâu dài cho những vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương.