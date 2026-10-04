Pakistan-Ấn Độ gia tăng căng thẳng sau đụng độ biên giới, triệu quan chức ngoại giao của nhau. (Nguồn: PNG tree)

Mạng truyền hình Al-Jazeera đưa tin, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện lâm thời Ấn Độ để phản đối việc 2 dân thường Pakistan thiệt mạng trong vụ đụng độ ở biên giới. Theo bộ này, 2 nạn nhân đã bị lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) bắn tử vong tại khu vực Bedian, dọc đường biên giới quốc tế. Một người khác bị thương.

Bộ này cáo buộc các binh sĩ BSF sử dụng “vũ lực gây chết người” nhằm vào những dân thường không có vũ khí, đồng thời cho rằng hành động này “hoàn toàn không chính đáng và rõ ràng là không tương xứng”.

Islamabad đã thông qua Đại biện lâm thời Ấn Độ yêu cầu New Delhi tiến hành điều tra ngay lập tức, minh bạch và đáng tin cậy; có biện pháp kỷ luật và pháp lý đối với những người chịu trách nhiệm, cũng như chính thức thông báo kết quả điều tra và các biện pháp đã thực hiện cho phía Pakistan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ những cáo buộc mà nước này gọi là “vô căn cứ và có động cơ”.

New Delhi cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Pakistan tại Ấn Độ để phản đối điều mà nước này gọi là “việc tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động xâm nhập biên giới trái phép từ Pakistan”.

Theo phía Ấn Độ, 3 người đã vượt sang lãnh thổ nước này tại khu vực Ferozepur thuộc bang Punjab và tiếp tục di chuyển về phía hàng rào biên giới, bất chấp nhiều lần được lực lượng BSF cảnh báo quay trở lại Pakistan.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng, BSF “buộc phải nổ súng” do những người này gây ra “mối đe dọa an ninh tức thời”.

New Delhi cho rằng, vụ việc phản ánh “một mô hình rõ ràng về hoạt động qua biên giới lặp đi lặp lại của các đường dây buôn bán ma túy có vũ trang hoạt động từ Pakistan”, đồng thời đề nghị Islamabad điều tra các hoạt động mà Ấn Độ cáo buộc là xâm nhập biên giới và buôn lậu ma túy.

Sự cố nổ súng mới nhất tiếp tục đẩy quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á rơi vào bế tắc, trong bối cảnh mâu thuẫn song phương chưa hạ nhiệt sau xung đột biên giới năm 2025 và vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách du lịch tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, song Islamabad bác bỏ cáo buộc này.