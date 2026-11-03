Pakistan, Ấn Độ ghi nhận mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Bản đồ chất lượng không khí tại Pakistan và các quốc gia lân cận. Nguồn: IQAIR

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại thành phố Lahore (Pakistan) lên tới 447, theo IQAir - tổ chức theo dõi chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại thành phố này cao gấp 60 lần mức hướng dẫn về phơi nhiễm trung bình năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các hạt bụi mịn PM2.5 - có đường kính từ 2,5 micromet trở xuống - có thể xâm nhập sâu vào phổi và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch.

Trước tình trạng ô nhiễm gia tăng, Chính phủ Pakistan đang tăng cường kiểm tra, xử lý các lò gạch vi phạm quy định về môi trường. Pakistan kêu gọi nông dân không đốt phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch nhằm hạn chế phát thải gây ô nhiễm không khí.

Theo báo The Hindu (Ấn Độ), cũng ngày 3-11, chất lượng không khí tại New Delhi (Ấn Độ) tiếp tục ở mức “rất kém”. Chỉ số AQI được ghi nhận ở mức 332, một số khu vực có mức ô nhiễm “nghiêm trọng”.

Các khu vực Rohini, Punjabi Bagh, Alipur, Bawana, Jahangirpuri, Vivek Vihar và Narela nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình trạng ô nhiễm cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác ở miền Bắc Ấn Độ.

Khói mù bao phủ đại lộ Kartavya Path (New Delhi, Ấn Độ), người dân đi bộ trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Ảnh: HÃNG THÔNG TẤN PTI (ẤN ĐỘ)

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm theo từng giai đoạn tại New Delhi đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2-11. Các biện pháp đó gồm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, hoạt động xây dựng, việc sử dụng than và củi tại các quán ăn, tăng cường dịch vụ giao thông công cộng.

Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ cho rằng mức ô nhiễm không khí “nghiêm trọng” có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người khỏe mạnh, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh ở những người có bệnh nền.

Việc đốt pháo hoa trong lễ hội Deepavali của người Hindu, dự kiến diễn ra ngày 8-11, cũng được dự báo làm gia tăng ô nhiễm. Để hạn chế tác động, Tòa án Tối cao Ấn Độ chỉ cho phép sử dụng pháo hoa ít gây ô nhiễm trong 3 giờ mỗi ngày, vào ngày 7 và 8-11.