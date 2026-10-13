Pắc Ngà vượt khó xây dựng nông thôn mới

Tuyến đường nội bản được bê tông hóa tại xã Pắc Ngà.

Xã Pắc Ngà nằm ven dòng sông Đà, có địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông khó khăn, một số tuyến đường đã xuống cấp hoặc hư hỏng do mưa lũ, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế... Những khó khăn này đặt ra nhiều thách thức trong quá trình triển khai hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Qua rà soát hiện trạng theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã hiện mới đạt 3/10 tiêu chí, 27/45 chỉ tiêu. Trong đó, các tiêu chí khó thực hiện nhất là về thu nhập, hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại nông thôn và hạ tầng viễn thông... Xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động nguồn lực và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai.

Mô hình nuôi lợn thịt của nông dân bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà.

Nâng cao thu nhập cho người dân, xã Pắc Ngà tập trung phát triển trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 3.259 ha; trong đó có 869 ha cây ăn quả. Chăn nuôi đang được khuyến khích phát triển theo hướng hàng hóa với việc duy trì đàn gia súc trên 18.400 con và hơn 48.400 con gia cầm các loại; phát triển hơn 400 ha cỏ để chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi. Xã tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc vật nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Ngoài ra, tận dụng 15,5 ha mặt nước, xã còn phát triển nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 43,4 tấn/năm.

Cùng với hướng dẫn sản xuất, xã Pắc Ngà duy trì hiệu quả quản lý các nguồn vốn tín dụng, tạo động lực giúp bà con phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế. Tổng dư nợ cho vay toàn xã đạt gần 114 tỷ đồng, với 1.469 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thu nhập của bà con đang dần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 20,8%.

Mô hình nuôi lợn của nông dân xã Pắc Ngà.

Được các tổ chức đoàn thể xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà Lò Thị Toán, bản Nong Cóc đã đầu tư cải tạo chuồng trại chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Bà Toán chia sẻ: Hiện gia đình đang duy trì đàn lợn khoảng 60 con mỗi lứa, trồng hơn 2 ha cây ăn quả, gồm mít Thái, xoài, nhãn và vải thiều, mỗi năm thu về hơn 400 triệu đồng.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã Pắc Ngà sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã tích cực khuyến khích, vận động người dân chung tay hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tại bản Lừm Thượng B, người dân đã chung tay sửa chữa tuyến đường bản dài 250 m, với kinh phí hơn 112 triệu đồng, trong đó, người dân trong bản đóng góp hơn 58 triệu đồng và Nhà nước hỗ trợ hơn 53 triệu đồng. Ông Vì Văn An, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Trong quá trình triển khai, bản đã tuyên truyền, vận động bà con cùng đóng góp sức người, sức của, chung tay làm đường. Khi tuyến đường hoàn thành, chúng tôi rất phấn khởi vì việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con thuận lợi hơn, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Mô hình nuôi bò của nông dân xã Pắc Ngà.

Hiện nay, 41,7% đường giao thông xã Pắc Ngà được nhựa hóa, bê tông hóa; 76,30% đường nội bản, liên bản được cứng hóa đạt chuẩn; 95% dân số được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Tuy nhiên, chất lượng hạ tầng giữa các tuyến đường vẫn chưa đồng đều. Một số tuyến cần tiếp tục được nâng cấp, nhất là các tuyến kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và nhà văn hóa cũng cần được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Giai đoạn 2026-2030, xã Pắc Ngà tiếp tục rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, xác định thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực thực hiện. Trong đó, chú trọng nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất gắn với nâng cao thu nhập, giảm nghèo; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Với cách làm phù hợp và sự chung sức của người dân, Pắc Ngà từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, hướng tới xây dựng nông thôn theo hướng thực chất và bền vững.