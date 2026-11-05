Pắc Ngà chủ động, linh hoạt trong công tác tuyển quân

Cán bộ Công an xã Pắc Ngà phối hợp với Ban CHQS xã vận động công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Năm 2026, xã Pắc Ngà được giao chỉ tiêu tuyển chọn 20 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Nhờ sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và các bản trong rà soát, tuyên truyền, vận động, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bàn giao đủ 20/20 công dân lên đường nhập ngũ. Phát huy kết quả đạt được, xã tiếp tục rút kinh nghiệm, chủ động trong từng khâu, nhất là quản lý nguồn thanh niên và tổ chức khám tuyển, quyết tâm nâng cao chất lượng tân binh năm 2027.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Pắc Ngà, cho biết: Ngay từ đầu mùa tuyển quân năm 2027, xã đã chỉ đạo Ban CHQS xã tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với Công an xã, các đoàn thể và ban quản lý các bản triển khai thực hiện. Trọng tâm là rà soát, nắm chắc số lượng, hoàn cảnh gia đình của từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên thông qua các cuộc họp bản, sinh hoạt đoàn thể và hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua đó, tạo sự thống nhất trong triển khai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và gia đình đối với nhiệm vụ tuyển quân.

Năm 2027, xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn 17 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 5 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua rà soát, toàn xã có 114 công dân trong diện gọi sơ tuyển; trong đó, 2 trường hợp tạm hoãn, 5 trường hợp chuyển diện quản lý. Danh sách công dân được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các bản để nhân dân theo dõi, giám sát.

Công tác sơ tuyển sức khỏe được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch. Qua kiểm tra thể lực (chiều cao, cân nặng, huyết áp) và khai thác tiền sử bệnh tật, có 66 công dân đủ điều kiện tiếp tục tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn, bình cử, rà soát tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa và các điều kiện liên quan, bảo đảm tuyển chọn đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn.

Cán bộ Ban CHQS xã Pắc Ngà cùng Công an xã phối hợp rà soát công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ.

Em Lò Văn Tiếp, bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà, chia sẻ: Được cán bộ xã và Ban CHQS xã tuyên truyền, em nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Khi nhận lệnh gọi sơ tuyển, em đã chủ động thu xếp công việc gia đình để có mặt đúng giờ. Nếu trúng tuyển đợt này, em sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với thực hiện các bước tuyển chọn, xã Pắc Ngà quan tâm triển khai chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với các bản nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kịp thời thăm hỏi, động viên những trường hợp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, công tác tuyển quân tại Pắc Ngà vẫn gặp khó khăn do địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nhiều thanh niên đi làm ăn xa, thường xuyên biến động nơi cư trú, ảnh hưởng đến việc tập trung sơ tuyển, khám tuyển.

Thiếu tá Vũ Huy Tài, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Pắc Ngà, cho biết: Khó khăn lớn nhất là số thanh niên đi làm ăn xa biến động thường xuyên. Để khắc phục, Ban CHQS xã chủ động quản lý biến động nguồn, phối hợp chặt chẽ với gia đình thông báo thời gian, vận động thanh niên sắp xếp công việc trở về địa phương đúng hẹn. Với những trường hợp có vướng mắc, cán bộ quân sự trực tiếp đến gia đình gặp gỡ, giải thích các quy định pháp luật để công dân và người thân hiểu, đồng thuận chấp hành. Qua đó, hạn chế tình trạng sót, lọt nguồn, bảo đảm các bước tuyển quân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Pắc Ngà đang tập trung thực hiện các bước tuyển quân năm 2027 đúng tiến độ, quy định. Chủ động từ khâu quản lý nguồn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và chính sách hậu phương quân đội là cơ sở để địa phương tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc.