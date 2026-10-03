Pa Vi – Trước giờ những bước chân 'cất cánh'

Không khí tại Sin Suối Hồ trở nên nhộn nhịp hơn khi các vận động viên từ nhiều nơi có mặt, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước giờ xuất phát giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3.

Các vận đông động viên đã có mặt để sẵn sàng tranh tài. (Ảnh: Hữu Trường)

Giải năm nay được tổ chức ngày 4/10/2026 trên đường đá cổ Pa Vi, thuộc xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Đây không chỉ là một cuộc tranh tài về sức bền, tốc độ mà còn là hành trình để các vận động viên trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng vùng cao.

Các vận động viên đến nhận bib. (Ảnh: Hữu Trường)

Trước ngày thi đấu, các vận động viên dành thời gian làm quen với điều kiện địa hình, kiểm tra trang thiết bị và chuẩn bị thể lực. Với những người lần đầu đến Pa Vi, cung đường đá cổ mang đến cảm giác vừa háo hức, vừa thử thách. Những con dốc nối tiếp, địa hình tự nhiên và thời tiết vùng cao được dự báo sẽ tạo nên nhiều thử thách trong hành trình chinh phục.

Trong không gian núi rừng Sin Suối Hồ, mỗi bước chân trước giờ xuất phát dường như đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người hướng đến thành tích, có người tìm kiếm trải nghiệm, cũng có người đơn giản muốn thử sức mình trên một cung đường mới.

Ban Tổ chức lên đường làm nhiệm vụ

“Bước chân trên mây” mùa 3 vì thế không chỉ được chờ đợi bởi những màn tranh tài trên đường chạy. Giải còn góp phần đưa vẻ đẹp của Pa Vi và Sin Suối Hồ đến gần hơn với những người yêu thể thao, khám phá và du lịch vùng cao.

Sáng ngày 4/10, cung đường đá cổ sẽ chính thức đón những bước chạy đầu tiên, mở ra hành trình chinh phục mới giữa mây núi Lai Châu.