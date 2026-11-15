Pà Vầy Sủ rực rỡ sắc màu, bừng sáng biên cương

Gian hàng trưng bày trang phục thổ cẩm của dân tộc Nùng.

Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, gồm: Trưng bày các gian hàng văn hóa, giới thiệu ẩm thực truyền thống; trình diễn trang phục dân tộc; đồng diễn và diễn diễu đường phố văn hóa các dân tộc, với sự tham gia của hơn 600 người, gồm cán bộ, công chức, nhân dân và nghệ nhân đến từ 16 thôn trên địa bàn xã.

Vận động viên các thôn thi đấu môn đẩy gậy tại ngày hội.

Mỗi thôn mang đến ngày hội những sắc màu văn hóa riêng qua trang phục truyền thống, đạo cụ và các hình thức trình diễn đặc trưng. Những bộ trang phục rực rỡ, bước chân nhịp nhàng cùng không khí hào hứng của các thành viên đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, sinh động giữa không gian vùng cao biên giới. Qua đó, những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc được tái hiện, góp phần tôn vinh và giới thiệu các giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các tiết mục diễn diễu đường phố tại Ngày hội.

Bên cạnh đó, các môn thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên tham gia và người dân cổ vũ. Các phần thi tạo không khí vui tươi, hào hứng, góp phần duy trì các trò chơi dân gian, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Thi trình diễn trang phục các dân tộc của các thôn, xã Pà Vầy Sủ.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cũng là dịp để các dân tộc trên địa bàn giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Pà Vầy Sủ, giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vùng biên cương ngày càng khởi sắc.