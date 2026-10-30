Pa Tần tổng kết lớp tập huấn văn hóa dân tộc Mảng

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pa Tần, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan cùng các nghệ nhân, người có uy tín, người am hiểu văn hóa dân tộc Mảng và các học viên tham gia tập huấn.

Từ ngày 6-17/10, xã Pa Tần đã tổ chức 2 lớp tập huấn, gồm: Lớp truyền dạy nghề thủ công truyền thống và lớp truyền dạy trình diễn văn nghệ. Trong đó, lớp tập huấn truyền dạy nghề thủ công truyền thống được tổ chức từ ngày 6 - 10/10, lớp có 20 học viên tham gia. Các học viên được giới thiệu về giá trị, ý nghĩa của nghề thủ công truyền thống; hướng dẫn lựa chọn nguyên vật liệu và thực hành các công đoạn chế tác sản phẩm, tập trung vào kỹ thuật đan lát bằng các vật liệu tự nhiên: tre, giang, nứa và đã thực hành hoàn thiện 12 sản phẩm.

Học viên và nghệ nhân chế tác sản phẩm thủ công truyền thống.

Lớp truyền dạy trình diễn văn nghệ dân gian dân tộc Mảng, được tổ chức từ ngày 13 - 17/10/2026 với 15 học viên tham gia. Lớp do giảng viên là biên đạo của Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu trực tiếp hướng dẫn, các học viên được tìm hiểu những nét đặc trưng trong sinh hoạt văn nghệ dân gian, thực hành các nội dung trình diễn, từng bước nâng cao kỹ năng thể hiện và khả năng phối hợp trong hoạt động tập thể. Qua tập huấn, các học viên được truyền dạy 2 tiết mục múa, 1 tiết mục hát và 1 tiết mục hòa tấu nhạc cụ.

Các học viên trình diễn văn nghệ dân gian dân tộc Mảng.

Ông Lư Thế Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pa Tần phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, ông Lư Thế Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pa Tần khẳng định: Thông qua 2 lớp tập huấn, vai trò của các nghệ nhân trong trao truyền tri thức, kinh nghiệm văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục được phát huy; tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng được tăng cường. Đặc biệt, hoạt động của Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mảng từng bước đi vào nền nếp, thiết thực hơn. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các thành viên tiếp tục thực hành nghề thủ công và trình diễn văn nghệ dân gian.

Các đồng chí lãnh đạo xã, nghệ nhân chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tại lễ bế mạc.

Các học viên sau tập huấn chủ động rèn luyện, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được truyền dạy, trở thành những hạt nhân tích cực trong gìn giữ văn hóa truyền thống tại cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa dân tộc Mảng trong trao truyền cho thế hệ trẻ.

Đại biểu, nghệ nhân và các học viên trao đổi, chia sẻ về các sản phẩm thủ công truyền thống.

Việc tổ chức các lớp tập huấn không chỉ góp phần khôi phục, lưu giữ những nghề thủ công, làn điệu và điệu múa dân gian mà còn tạo cơ hội để các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mảng tiếp tục được thực hành, trao truyền góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng và gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.