P1Harmony trở lại với hình tượng 'siêu anh hùng'

P1Harmony chuẩn bị trở lại với một album mới sau khoảng 8 tháng, kể từ lần phát hành gần nhất. Nhóm đã xác nhận ngày ra mắt mini album thứ 10 vào lúc 14h ngày 6/11 (giờ Hàn Quốc) mang tên BLOW UP thông qua một đoạn trailer giới thiệu sự trở lại này.

Video mở đầu với hình ảnh các thành viên hóa thân thành những người hùng đang thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng. Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul và Jongseob lần lượt sử dụng siêu năng lực riêng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo nên một bầu không khí đầy căng thẳng. Ở nửa sau đoạn trailer, một vụ nổ đã xảy ra khi Intak mở một cánh cửa bí ẩn. Cái kết bất ngờ này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về câu chuyện sẽ tiếp diễn trong album mới.

Concept người hùng này tiếp nối mạch truyện từ các album gần đây của nhóm. Sản phẩm trước đó, mini album thứ 9 mang tên UNIQUE có mối liên kết với cốt truyện của mini album thứ 8 DUH!, theo chân các người hùng sau cuộc tấn công của họ.

Lịch trình quảng bá cho sự trở lại lần này cũng được tiết lộ ở cuối đoạn trailer. P1Harmony sẽ lần lượt công bố các hình ảnh bìa album (jacket images), phim concept, video hậu trường chụp ảnh bìa, các đoạn teaser MV, danh sách bài hát (tracklist) và bản tổng hợp các ca khúc trong album (album sampler). Lịch trình này còn hé lộ những nội dung mang tên 'HERO SOCIETY INFO SESSION' (Phiên thông tin về Hội Người hùng) và 'HERO SOCIETY NEW HERO ORIENTATION' (Buổi định hướng cho người hùng mới), khơi gợi sự tò mò về cách các nội dung này sẽ kết nối với đoạn trailer mang chủ đề người hùng nêu trên.

BLOW UP là album đầu tiên của nhóm sau khoảng tám tháng kể từ khi phát hành UNIQUE vào tháng 3/2026. P1Harmony dự định tiếp tục các hoạt động của mình với một concept, âm nhạc và màn trình diễn hoàn toàn mới. Nhóm ra mắt dưới sự quản lý của FNC Entertainment vào năm 2020. Tên gọi P1Harmony là sự kết hợp giữa "Plus" (cộng), con số "1" và "Harmony" (sự hòa hợp), mang ý nghĩa về khả năng vô hạn trong việc tạo nên những sự hòa hợp đa dạng khi nhóm kết hợp cùng một yếu tố khác.