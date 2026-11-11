P!NK làm nên lịch sử tại Sphere Las Vegas

Sau nhiều năm ấp ủ, P!NK chính thức công bố chuỗi 9 đêm diễn tại Sphere Las Vegas vào mùa thu năm 2027. Đây không chỉ là chương trình lưu trú đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cô trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại địa điểm biểu diễn công nghệ cao này.

Ngày 9/11, P!NK khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ thực hiện chuỗi chương trình lưu trú tại Sphere, Las Vegas (Mỹ) vào năm 2027. Theo thông tin được công bố, nữ ca sĩ sẽ mang đến tổng cộng 9 đêm diễn, bắt đầu từ ngày 29/9 và kết thúc vào ngày 30/10/2027.

Cụ thể, các buổi biểu diễn được lên lịch vào ngày 29/9, 1/10, 2/10, 6/10, 8/10, 9/10, 27/10, 29/10 và 30/10. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp P!NK tổ chức một chương trình lưu trú cố định tại một địa điểm biểu diễn, thay vì liên tục di chuyển giữa các thành phố như những chuyến lưu diễn trước đây.

Chia sẻ về dự án mới trên mạng xã hội, giọng ca So What cho biết ý tưởng này đã được cô ấp ủ trong nhiều năm và hiện tại mới có cơ hội chính thức biến nó thành hiện thực. Nữ ca sĩ hào hứng viết: "Những thăng trầm, những điều mới mẻ, những điều đáng sợ, những điều chưa từng được thực hiện trước đây. Lần đầu tiên, tôi mang đến một địa điểm cố định cho chương trình và tôi hy vọng các bạn sẽ đến tham dự. Đây là chương trình lưu trú ĐẦU TIÊN của tôi. Sphere, năm 2027. Tôi rất mong chờ được đón tiếp các bạn".

Không đơn thuần là một thông báo về lịch diễn mới, quyết định của P!NK còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp của nữ ca sĩ. Cô sẽ trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại Sphere kể từ khi địa điểm này chính thức mở cửa vào năm 2023. Trước đó, Gwen Stefani cùng nhóm No Doubt từng tổ chức chuỗi chương trình riêng tại đây vào mùa hè năm 2026, trở thành nhóm nhạc có nữ nghệ sĩ giữ vai trò trung tâm đầu tiên biểu diễn tại địa điểm này.

Với cột mốc sắp tới, P!NK sẽ gia nhập danh sách những nghệ sĩ tên tuổi từng và sẽ xuất hiện tại Sphere, bao gồm John Mayer, Rush, Carín León và Metallica. Đây đều là những cái tên được kỳ vọng mang đến các chương trình biểu diễn đặc biệt, tận dụng hệ thống công nghệ hình ảnh và âm thanh nổi bật của địa điểm này.

Sphere được xem là một trong những không gian biểu diễn hiện đại bậc nhất thế giới, nổi bật với màn hình LED độ phân giải cao bao phủ bên trong và hệ thống âm thanh tiên tiến. Chính những công nghệ này mở ra khả năng xây dựng trải nghiệm hòa nhạc khác biệt, nơi khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn được đắm chìm trong không gian hình ảnh mang tính nhập vai.

Với một nghệ sĩ vốn nổi tiếng bởi phong cách trình diễn giàu năng lượng, những màn nhào lộn trên không và khả năng làm chủ sân khấu như P!NK, chương trình tại Sphere càng khiến người hâm mộ tò mò. Đặc biệt, việc kết hợp cá tính âm nhạc mạnh mẽ của cô với hệ thống công nghệ đặc trưng của địa điểm này được kỳ vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ.

Đáng chú ý, chuỗi đêm diễn năm 2027 cũng đánh dấu màn trở lại sân khấu quy mô lớn của P!NK sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Summer Carnival vào năm 2024. Đây là tour diễn kéo dài nhiều năm, ghi dấu ấn với quy mô tổ chức hoành tráng và những màn trình diễn đặc trưng của nữ ca sĩ. Kể từ đó, cô không có thêm một chuyến lưu diễn lớn tương tự, khiến thông báo về chương trình lưu trú tại Sphere càng nhận được sự quan tâm.

Trong khoảng thời gian này, P!NK vẫn duy trì sự hiện diện trong ngành giải trí. Mùa hè năm 2026, cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình lễ trao giải Tony Awards. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng vừa được đề cử vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2027, một sự ghi nhận đáng chú ý đối với những đóng góp của cô trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc.

Theo kế hoạch, vé đặt trước dành cho người hâm mộ sẽ bắt đầu mở bán từ 10 giờ sáng ngày 18/11 (giờ Thái Bình Dương), trong khi đợt bán vé công khai dự kiến diễn ra vào ngày 20/11. Các gói trải nghiệm VIP cũng sẽ được mở bán cùng thời điểm với đợt đặt vé trước dành cho nghệ sĩ.

Sau nhiều năm gắn liền với những chuyến lưu diễn quy mô lớn, P!NK đang chuẩn bị bước vào một trải nghiệm hoàn toàn mới trong sự nghiệp. Chương trình tại Sphere không chỉ là lần đầu tiên nữ ca sĩ thử sức với mô hình lưu trú cố định mà còn là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những nghệ sĩ trình diễn nổi bật của nhạc pop thế giới.

Ở tuổi nghề đã dày dạn, việc P!NK lựa chọn một thử thách mới thay vì đơn thuần lặp lại công thức thành công trước đó cho thấy cô vẫn chưa muốn dừng lại trong hành trình sáng tạo. Và có lẽ, điều khiến người hâm mộ mong chờ nhất lúc này không chỉ là 9 đêm diễn tại Las Vegas, mà còn là cách nữ ca sĩ sẽ biến sân khấu Sphere thành một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng của mình.