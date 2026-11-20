P!NK tiếp tục mở rộng chuỗi đêm diễn tại Sphere (Las Vegas, Mỹ) sau khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Nữ ca sĩ vừa công bố bổ sung thêm 9 đêm diễn, nâng tổng số buổi biểu diễn trong khuôn khổ residency lên 18 đêm, kéo dài lịch trình đến tháng 1/2028.

Trước đó, vào ngày 9/11, P!NK chính thức công bố residency tại Sphere, đánh dấu cột mốc đặc biệt khi trở thành nữ nghệ sĩ solo thuộc dòng nhạc pop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại địa điểm biểu diễn nổi tiếng này. Ban đầu, chuỗi chương trình dự kiến gồm 9 đêm diễn, bắt đầu từ ngày 29/9/2027 và khép lại vào ngày 30/10 cùng năm.

Tuy nhiên, trước sức hút từ thông báo ban đầu, ban tổ chức quyết định bổ sung thêm 3 đêm diễn trong tháng 11/2027 và 6 đêm diễn vào tháng 1/2028. Động thái này đưa tổng số buổi biểu diễn của P!NK tại Sphere lên con số 18.

Đáng chú ý, residency lần này hứa hẹn mang đến trải nghiệm trình diễn khác biệt khi kết hợp phong cách sân khấu giàu năng lượng đặc trưng của P!NK với hệ thống công nghệ nhập vai tại Sphere. Địa điểm này sở hữu màn hình LED độ phân giải cao bao phủ và mở rộng phía trên khu vực khán giả, tạo hiệu ứng hình ảnh bao trùm toàn bộ không gian. Hệ thống âm thanh Sphere Immersive Sound cũng được thiết kế nhằm mang đến chất lượng âm thanh rõ nét tại mọi vị trí trong khán phòng.

Việc liên tục bổ sung lịch diễn cũng phần nào cho thấy sức hút của P!NK trên thị trường biểu diễn quốc tế. Trong giai đoạn 2023-2024, nữ ca sĩ đã thực hiện hàng loạt chuyến lưu diễn lớn, bao gồm Summer Carnival Tour, TRUSTFALL Tour và P!NK Live. Tổng cộng, các chương trình này bán ra hơn 4 triệu vé với 130 đêm diễn tại 98 thành phố thuộc 15 quốc gia.

Với việc trở thành nữ nghệ sĩ solo nhạc pop đầu tiên đảm nhận residency tại Sphere, P!NK không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp mà còn mở ra cơ hội đưa những màn trình diễn giàu tính thị giác, vốn là thế mạnh của cô, lên một không gian sân khấu có quy mô và công nghệ đặc biệt.