Định giá về vùng hấp dẫn, dự báo VN Index có 45% xác suất đi ngang vùng 1.650 đến 1.730 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua chuỗi phiên giao dịch giằng co với nhiều nhịp rung lắc. Theo báo cáo khuyến nghị phân bổ tiền mặt và cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), diễn biến điều chỉnh hiện tại đang đưa mặt bằng định giá của thị trường về vùng hấp dẫn hơn đối với dòng tiền đầu tư.

Dữ liệu thống kê của TCBS cho thấy hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) toàn thị trường hiện ở mức khoảng 10,3 lần. Nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Vingroup, mức định giá P/E của phần còn lại trên thị trường hạ xuống còn 9,1 lần. Về nền tảng cơ bản, lợi nhuận toàn thị trường trong quý III ghi nhận mức tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm trước, tạo điểm tựa đáng kể cho triển vọng của thị trường cổ phiếu.

Dù định giá đã hạ thấp, xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa thực sự rõ ràng khi nhiều yếu tố bất định còn hiện hữu. TCBS xây dựng ba kịch bản diễn biến cho thị trường trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần tới. Trong đó, kịch bản thị trường đi ngang có xác suất cao nhất ở mức 45%, với chỉ số VN Index dự báo dao động trong vùng từ 1.650 đến 1.730 điểm.

Đối với hai kịch bản còn lại, khả năng thị trường giảm về vùng từ 1.600 đến 1.650 điểm được đánh giá ở mức xác suất 30%, còn kịch bản chỉ số tăng lên vùng từ 1.730 đến 1.760 điểm có xác suất 25%. Trên cơ sở cân đối giữa vùng định giá hấp dẫn và rủi ro biến động ngắn hạn, chiến lược của TCBS là duy trì tỷ trọng cổ phiếu từ 70% đến 80% và nắm giữ 20% đến 30% tiền mặt để chủ động ứng phó. Danh mục nắm giữ được khuyến nghị ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn (Bluechips) sở hữu định giá hợp lý và kết quả kinh doanh tích cực.

Ưu tiên nhóm xây dựng và vật liệu, bất động sản và chứng khoán hưởng lợi từ đầu tư công và chính sách

Về phân bổ theo ngành, TCBS đưa ba nhóm gồm xây dựng và vật liệu, bất động sản và chứng khoán vào danh sách ưu tiên nắm giữ. Đây là các lĩnh vực được đánh giá sở hữu động lực tăng trưởng riêng khi giải ngân đầu tư công bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, khung pháp lý được hoàn thiện và nền tảng thị trường chứng khoán tiếp tục củng cố.

Đối với nhóm xây dựng và vật liệu, động lực chủ đạo đến từ tiến độ thúc đẩy đầu tư công. Tính đến ngày 12/11, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 730.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 75% kế hoạch năm, phần vốn còn lại dự kiến tập trung giải ngân mạnh vào chặng cuối năm. Bên cạnh đó, dự toán ngân sách năm 2027 dành khoảng 43% tổng chi cho đầu tư phát triển. Khi dòng vốn hạ tầng được đẩy mạnh, các doanh nghiệp thi công và cung ứng vật liệu xây dựng có cơ hội hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu xây lắp, tiêu biểu là Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Tập đoàn Đạt Phương (DPG) và Xây dựng Coteccons (CTD).

Tại nhóm bất động sản, triển vọng ngành được hỗ trợ bởi kỳ vọng tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến xác định giá đất và thủ tục triển khai dự án thông qua các luật sửa đổi về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội biểu quyết. Cùng thời điểm, lãi suất cho vay mua nhà bắt đầu hạ nhiệt giúp cải thiện tâm lý thị trường. TCBS đánh giá ba cổ phiếu đáng chú ý gồm Vinhomes (VHM), Nhà Khang Điền (KDH) và Đầu tư Nam Long (NLG). Cụ thể, cổ phiếu VHM hiện có mức định giá khoảng 5 lần lợi nhuận, trong khi KDH và NLG giao dịch quanh vùng giá trị sổ sách, riêng KDH ghi nhận lực mua thêm liên tục từ một nhóm quỹ lớn kể từ đầu tháng 11. Tuy vậy, cơ hội đầu tư ở nhóm này vẫn phụ thuộc vào tiến độ tháo gỡ pháp lý, khả năng triển khai dự án của doanh nghiệp và sự hồi phục của sức cầu thực tế.

Với nhóm cổ phiếu chứng khoán, dù thanh khoản thị trường chung trong tuần qua còn thấp, biên độ điều chỉnh của nhóm này hẹp hơn mặt bằng chung và một số mã đầu ngành đã bật tăng mạnh từ vùng đáy trong phiên ngày 20/11. Theo nhận định của TCBS, Luật Chứng khoán sửa đổi đóng vai trò nền tảng hỗ trợ triển vọng trung hạn của toàn ngành. Trong ngắn hạn, sự cải thiện của thanh khoản và dòng tiền sẽ tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của khối công ty chứng khoán, đặc biệt tại các doanh nghiệp có lợi thế về hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư.