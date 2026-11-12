P.Bình Trị Đông, TP.Hồ Chí Minh: Đưa pháp luật đến gần người dân qua phiên tòa giả định

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trị Đông đã phối hợp với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 9 tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa giả định với chủ đề "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Sa Đam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; Thẩm phán Phan Huỳnh Hoàng Phương, đại diện Tòa án nhân dân Khu vực 9; Kiểm sát viên Trịnh Thị Diệu Thùy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 9; Trung tá Đỗ Tấn Tài, cán bộ Phòng Công tác Chính trị Công an TPHCM, cùng các đại biểu và người dân địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở tình huống pháp lý liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Với việc tái hiện các trình tự, thủ tục của một phiên xét xử thực tế, từ công bố nội dung vụ án, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, chương trình đã giúp người tham dự có cơ hội trực tiếp quan sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó hiểu rõ hơn quy trình xét xử cũng như những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ hành vi vi phạm.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật cho người dân

Thông qua việc phân vai các chức danh tiến hành tố tụng và những người tham gia phiên tòa, từng tình tiết được thể hiện một cách cụ thể, dễ hiểu. Những quy định pháp luật vốn có thể xa lạ với nhiều người nay được truyền tải bằng hình thức trực quan, gần gũi, tạo sự chú ý và giúp người xem dễ dàng tiếp nhận, ghi nhớ.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật, phiên tòa giả định còn là lời cảnh tỉnh về những hiểm họa mà ma túy có thể gây ra đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn làm suy giảm khả năng học tập, lao động, ảnh hưởng đến tương lai của người sử dụng. Đáng lo ngại hơn, từ việc tò mò, thiếu hiểu biết hoặc nhẹ dạ nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của bạn bè, không ít người có nguy cơ sa vào vòng xoáy tệ nạn, kéo theo những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và để lại những hệ lụy nặng nề cho gia đình, cộng đồng.

Thông điệp được truyền tải qua chương trình cũng chính là lời nhắc nhở mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết nói không với ma túy; không thử, không sử dụng, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy. Đặc biệt, gia đình cần quan tâm, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và những thay đổi trong sinh hoạt của con em mình để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa.

Bên cạnh nội dung trọng tâm về phòng, chống ma túy, lực lượng Công an phường Bình Trị Đông còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đây đều là những vấn đề thiết thực, gắn liền với đời sống hằng ngày, đòi hỏi sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

Hình ảnh phiên tòa giả định tại buổi tuyên truyền

Trong lĩnh vực giao thông, người dân được nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông như đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích; tuân thủ tốc độ, tín hiệu đèn giao thông và các quy tắc bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong gia đình và khu dân cư; sử dụng an toàn các thiết bị điện, gas, nguồn lửa, nguồn nhiệt; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ và cách thức thoát nạn an toàn.

Những nội dung tuyên truyền gần gũi, sát với thực tế không chỉ giúp người dân bổ sung kiến thức pháp luật mà còn góp phần hình thành thói quen chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng. Có thể thấy, thay vì chỉ tuyên truyền bằng những văn bản hay khẩu hiệu, việc đưa pháp luật vào các tình huống cụ thể thông qua phiên tòa giả định đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ ghi nhớ. Mỗi tình huống được tái hiện không đơn thuần là một bài học pháp luật mà còn là lời cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu thiếu hiểu biết, chủ quan hoặc xem nhẹ việc chấp hành pháp luật.

Tặng quà cho các em học sinh tham gia giao lưu

Đằng sau hoạt động tuyên truyền ấy là sự phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh trật tự, hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh. Đặc biệt, việc chủ động đưa kiến thức pháp luật đến tận người dân thể hiện tinh thần lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Thông qua chương trình, các quy định pháp luật đã được truyền tải bằng hình thức trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ những hoạt động thiết thực như thế, pháp luật không còn là những quy định xa vời mà trở thành kiến thức gần gũi, hiện hữu trong đời sống mỗi người dân. Đó cũng là một trong những cách làm hiệu quả để xây dựng thế trận An ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên cho từng mái nhà, từng khu phố trên địa bàn phường Bình Trị Đông.