Oxfam: 1% người giàu nhất Peru chiếm 42% tổng số của cải mới

Báo cáo được công bố hôm thứ Ba (20/10) nêu bật tình trạng bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Hãng tin Al Jazeera dẫn báo cáo của Oxfam cho biết con số 42% thể hiện sự gia tăng so với giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019, khi nhóm 1% giàu nhất nắm giữ khoảng 39% tổng tài sản mới.

Sự chênh lệch giàu nghèo ở Peru đang gia tăng. Ảnh: GI

Theo tổ chức phi lợi nhuận này, chỉ 1,4% tổng tài sản mới gia tăng từ năm 2019 đến năm 2025 thuộc về 50% dân số nghèo nhất cả nước.

Theo khảo sát do Oxfam hợp tác với Viện Nghiên cứu Peru thực hiện, 84% người Peru tin rằng đất nước của họ bị chi phối bởi các thế lực kinh tế lớn. Khoảng 70% số người được hỏi cho biết họ muốn chính quyền làm nhiều hơn nữa để giảm bất bình đẳng.

Tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở Peru đi kèm với một thời kỳ bất ổn chính trị. Peru có tới 9 đời tổng thống cầm quyền trong 10 năm qua.

Tổng thống mới nhất, bà Keiko Fujimori, đã nhậm chức vào tháng 7 sau một cuộc đua sít sao. Các chuyên gia tin rằng các thế lực kinh tế của nước này đã tìm thấy cơ hội giữa bối cảnh chính trị hỗn loạn.

Một phần của sự biến động chính trị bắt nguồn từ những bất đồng giữa Phủ Tổng thống và Quốc hội Peru, cơ quan có quyền luận tội các nhà lãnh đạo đất nước dựa trên lý do "thiếu năng lực đạo đức", một thuật ngữ không rõ ràng.

Vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống lúc bấy giờ Pedro Castillo tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội một cách bất hợp pháp để đáp trả những nỗ lực luận tội ông liên tục.

Tuy nhiên, ông đã bị cách chức và bắt giữ sau đó, gây ra các cuộc biểu tình rộng khắp. Chính phủ của người kế nhiệm Castillo, bà Dina Boluarte, đã tiến hành chiến dịch trấn áp kéo dài nhiều tháng đối với các cuộc biểu tình.

Peru muốn tăng cường quan hệ với Mỹ, khôi phục ngoại giao các nước