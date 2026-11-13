Outlook, Teams và Microsoft 365 gián đoạn toàn cầu: Nghi vấn lỗi kiểm tra tình trạng máy chủ

Microsoft vừa ghi nhận sự cố toàn cầu khiến nhiều người dùng không thể truy cập Outlook, Teams và Microsoft 365. Theo công ty, sự cố không đến từ tấn công mạng mà xuất phát từ việc hàng loạt máy chủ ngừng hoạt động bất ngờ. Sự chú ý hiện chuyển sang các cơ chế kiểm tra tình trạng tự động của hệ thống.

Sự cố lan rộng đến mức nào?

Sự cố làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ phổ biến như Outlook, Teams, SharePoint và Microsoft Defender. Theo DownDetector, hàng chục nghìn người dùng đã không thể truy cập tài khoản từ sớm ngày thứ Năm.

Như vậy, tác động không dừng ở môi trường văn phòng. Sự cố còn gây khó khăn cho các cơ sở y tế, trường học và trung tâm dịch vụ công.

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Từ tải tăng cao đến máy chủ ngừng hoạt động: nguyên nhân được đính chính

Microsoft xác nhận không có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng hay hành vi can thiệp ác ý từ bên ngoài. Ban đầu, công ty ghi nhận lượng tải tăng cao ở nhiều khu vực. Sau đó, Microsoft đính chính rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hàng loạt máy chủ ngừng hoạt động bất ngờ.

Hiện nay, các cơ chế kiểm tra tình trạng tự động (health checks) của hệ thống đang là tâm điểm xem xét. Theo nguồn tin, khi các quy trình kiểm tra này gặp lỗi, lượng tài nguyên lành mạnh bị loại bỏ nhầm. Hệ quả là các máy chủ còn lại phải gánh thêm tải và bị quá tải.

Cần lưu ý rằng đây mới là hướng được chú ý, chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân gốc rễ. Nguồn tin cũng không nêu thêm chi tiết kỹ thuật về lỗi cụ thể trong cơ chế này.

Bài học về sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp

Trước những gián đoạn lặp lại trong năm nay, các chuyên gia khuyến nghị cá nhân và tổ chức xây dựng phương án dự phòng chi tiết. Việc phụ thuộc quá lớn vào một nhà cung cấp duy nhất tiềm ẩn rủi ro lớn khi hạ tầng chung gặp sự cố.

Định kỳ kiểm tra quy trình sao lưu dữ liệu.

Chuẩn bị sẵn các giải pháp thay thế.

Coi việc này tương tự diễn tập phòng chống thiên tai.

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Tình trạng khắc phục hiện tại

Sự cố vẫn đang được khắc phục. Một số máy chủ đã dần hoạt động trở lại nhưng có thể phản hồi chậm khi tiếp nhận lưu lượng truy cập.

Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng phục hồi cho cơ sở hạ tầng công nghệ. Mọi hoạt động ngày càng phụ thuộc vào không gian mạng. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Mashable.