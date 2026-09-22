Outfit giúp Emoura Phạm đứng đầu top mặc đẹp nhất Miss Grand 2026

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công bố bảng xếp hạng những thí sinh có màn thể hiện thời trang nổi bật nhất trong ngày thứ 3 tại Miss Grand International 2026. Đáng chú ý, Emoura Phạm được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách này, qua đó tiếp tục nhận được sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Trong ngày hoạt động thứ 3, Emoura Phạm lựa chọn một thiết kế váy màu oải hương cực kỳ cuốn hút.

Nhưng điểm nhấn nhất trong ngày này của cô là chiếc đầm nhung xanh họa tiết vàng nổi bật. Người đẹp kết hợp trang phục cùng trang sức tinh tế và kiểu tóc búi gọn gàng, tạo tổng thể thanh lịch nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Cách lựa chọn trang phục giúp đại diện Việt Nam nổi bật trong những khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, cô cũng xuất hiện rực rỡ với thiết kế đầm đỏ đô quyến rũ.

Chiếc đầm ôm màu vàng cũng là một trang phục ghi điểm của đại diện Việt Nam.

Hình ảnh của Emoura Phạm nhanh chóng xuất hiện trên nhiều diễn đàn sắc đẹp với những bộ trang phục cực kỳ ấn tượng trong từng ngày xuất hiện. Bên cạnh lời khen dành cho thiết kế, khán giả cũng chú ý đến thần thái và phong cách của người đẹp trong những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam đang duy trì phong độ khá ổn định, đặc biệt ở khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.

Không chỉ gây chú ý bởi thời trang, Emoura Phạm còn thể hiện sự chủ động trong các hoạt động giao lưu. Việc liên tục xuất hiện trong những hình ảnh mới tại cuộc thi giúp người đẹp Việt Nam duy trì độ nhận diện trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Theo lịch trình, Miss Grand International 2026 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 18/9 và dự kiến khép lại bằng đêm chung kết vào 10/10. Trong khoảng thời gian gần một tháng, các thí sinh sẽ trải qua nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá, phần thi và chương trình bên lề trước khi bước vào những chặng quan trọng của cuộc thi.