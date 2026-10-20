Ôtô Trung Quốc ồ ạt đổ bộ - cái tên nào sẽ là 'bài tẩy' của hãng?

Trong bài viết trước, Tri Thức - Znews đã đề cập đến sự áp đảo của xe điện, xe hybrid trong danh sách ôtô Trung Quốc vừa mới gia nhập thị trường Việt Nam. Dẫu đa dạng và phong phú ở nhiều khía cạnh, dường như chỉ vài cái tên trong loạt xe mới của các thương hiệu đến từ ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân sẽ đóng vai trò "bài tẩy" trong chiến lược tại Việt Nam.

Xe hybrid sẽ là "bài tẩy"?

Hiếm có cái tên nào mà ngay thời điểm ra mắt, khách Việt đã được lựa chọn giữa phiên bản thuần xăng, hybrid hoặc thuần điện như Jaecoo J5.

Dải giá 599-749 triệu đồng không quá rộng, nhưng rải đều cho 4 phiên bản Jaecoo J5 ở 3 tùy chọn truyền động khác nhau, được xem là yếu tố có thể giúp J5 trở thành "bài tẩy" mới của hãng.

Jaecoo J5 là dòng xe lắp ráp đầu tiên của thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Bên cạnh tính đa dạng, Jaecoo J5 còn là dòng xe đầu tiên của thương hiệu được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo ở tỉnh Hưng Yên, phần nào cho thấy cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, tức khoảng 2 năm sau thời điểm chính thức đặt chân vào Việt Nam, có thể cho rằng Jaecoo J5 sẽ là dòng xe chiến lược tiếp theo của hãng ôtô Trung Quốc.

Trong khi đó, BYD Sealion 5 lại không phải là mẫu xe hybrid đầu tiên của BYD tại thị trường Việt Nam. Thậm chí trong chính phân khúc SUV cỡ C, BYD Sealion 5 dường như còn đang "giẫm chân" với BYD Sealion 6 - mẫu PHEV cùng nhà có giá bán 799-899 triệu đồng.

Tuy nhiên, đại diện BYD trong một lần chia sẻ với truyền thông đã cho biết BYD Sealion 5 được xác định là mẫu xe đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược doanh số tại Việt Nam. Nếu như BYD Sealion 6 định vị là SUV PHEV cỡ C ở phân khúc cận cao cấp, thì BYD Sealion 5 lại tập trung vào tính thực dụng, nhắm đến nhóm khách hàng phổ thông nhờ giá bán dễ tiếp cận hơn.

BYD Sealion 5 được kỳ vọng sẽ là mẫu xe chủ lực doanh số mới của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

BYD Sealion 5 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tuần này, với giá bán phiên bản cao nhất không vượt quá 790 triệu đồng. Cùng với Sealion 6, BYD Sealion 5 sẽ là SUV cỡ C tiếp theo của thương hiệu ôtô Trung Quốc sử dụng động cơ PHEV, với khả năng di chuyển đến hơn 1.000 km khi xăng đủ, pin đầy.

MG ZS thế hệ mới cũng là trường hợp đáng chú ý khi chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid, lột xác ngoại hình, nâng cấp trang bị. Mẫu SUV cỡ B nay được nhập khẩu Trung Quốc, giá bán 668 triệu đồng cho duy nhất phiên bản đang bán tại Việt Nam.

Ở đợt ra mắt sản phẩm gần nhất, MG ZS cùng với MG GT là những "nhân vật chính" trên sân khấu. Thương hiệu này cũng đã tiết lộ về khả năng giới thiệu MG4 Urban đến với khách hàng Việt Nam, nhưng khả năng cao MG ZS Hybrid+ vẫn là dòng xe chủ lực.

MG ZS thế hệ mới với hệ truyền động hybrid có thể là quân bài chiến lược doanh số của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

MG ZS định vị trong nhóm SUV cỡ B - phân khúc được xem là "dễ bán" nhờ giá bán, kích thước và các thông số động cơ đều ở mức trung bình, phù hợp với tệp khách hàng lớn. Việc chuyển sang hệ truyền động hybrid đúng "trend" cũng là cách MG ZS có thể tăng cơ hội cạnh tranh với các đối thủ.

Trước đó, trong đợt "xả kho" các mẫu xe đời cũ, MG ZS đã vượt qua MG5 để trở thành dòng xe MG bán chạy nhất Việt Nam. Theo một thống kê chưa chính thức, doanh số MG ZS trong 8 tháng đầu năm đạt gần 1.300 xe, trong khi MG5 tiêu thụ khoảng 780 xe.

Ôtô điện Trung Quốc cạnh tranh bằng gì?

Nếu như xe hybrid Trung Quốc đang ồ ạt đổ bộ mang theo kỳ vọng trở thành "bài tẩy" doanh số mới cho hãng, thì nhóm xe điện Trung Quốc có thể vẫn sẽ trải qua những khó khăn trong nỗ lực thuyết phục khách hàng Việt Nam.

Chẳng hạn, Lynk & Co 02 là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu, được chốt giá bán 818-898 triệu đồng dành cho khách hàng Việt Nam. Giá bán này không quá cao so với mặt bằng chung phân khúc, nhưng để cạnh tranh sòng phẳng và "ra số" tốt, Lynk & Co 02 sẽ cần thêm nhiều nỗ lực.

Lynk & Co 02 là xe thuần điện đầu tiên của hãng, ra mắt sau gần 3 năm thương hiệu này có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Một trong những nỗi lo của khách hàng khi sử dụng ôtô điện là trạm sạc. VETC Trạm sạc - ứng dụng do đối tác Tasco Auto quản lý và vận hành - được xem là giải pháp, khi cho phép chủ xe tìm kiếm trạm sạc, bắt đầu và thanh toán phiên sạc. Nếu mạng lưới trạm đối tác của VETC Trạm sạc được mở rộng, điểm nghẽn về hạ tầng sạc được giải tỏa sẽ là nền tảng để Lynk & Co 02 tăng tính cạnh tranh hơn.

Bộ tứ xe điện mới của Wuling do TMT Motor phân phối tại Việt Nam lại là một trường hợp khác. Wuling không phải thương hiệu xa lạ với thị trường Việt Nam, nhưng lại từng không mấy thành công với những mẫu xe đầu tiên gồm Hongguang Mini EV và Bingo.

Ở lần ra mắt mới nhất, Wuling nhấn mạnh vào 2 dòng xe chiến lược là Wuling Mini EV Macaron và Wuling Darion. Trong đó, Mini EV Macaron là phiên bản 5 cửa của Hongguang Mini EV, trong khi Darion là MPV thuần điện cửa trượt định vị ở phân khúc cao cấp.

Wuling Mini EV Macaron có giá 279-339 triệu đồng, còn Wuling Darion được bán với giá 769-839 triệu đồng.

Trong phân khúc MPV thuần điện, Wuling Darion sẽ phải cạnh tranh cùng các đối thủ như VinFast Limo Green (699 triệu đồng), VinFast VF MPV 7 (750 triệu đồng), BYD M6 (756 triệu đồng). Nếu chỉ xét về giá bán và yếu tố thương hiệu, Wuling Darion đang không ở trong tình thế quá thuận lợi, dẫu cửa trượt trên mẫu xe này đang là trang bị khác biệt trong phân khúc MPV thuần điện.

Wuling Darion trang bị cửa trượt, nhưng giá bán cao sẽ là thách thức không nhỏ. Ảnh: Đại lý Wuling.

Nếu phải gọi tên một mẫu xe có thể "gánh" doanh số cho Wuling, MPV thuần điện Grango với giá 519 triệu đồng sẽ là cái tên tiềm năng nhất. Mẫu MPV này phản ánh chiến lược của Wuling nhắm đến khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải - tương tự cách mà đơn vị phân phối đưa Mini EV, Bingo vào đội xe của vài hãng taxi địa phương tại Việt Nam.

"Điểm tựa" của nhóm xe điện Wuling tại Việt Nam là mạng lưới TMT-Egreen đang được mở rộng tại Việt Nam. TMT Group từng cho biết mục tiêu là hoàn thành 30.000 trạm sạc TMT-Egreen với 60.000 cổng sạc chuẩn CCS2 trên toàn quốc vào năm 2030.

Theo thông tin do đơn vị này chia sẻ, đã có hàng trăm trạm sạc được hoàn thiện tại 15 tỉnh thành trên toàn quốc, sẽ còn tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Xe hybrid có khả năng cao hơn sẽ thành công tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, cuộc đua của ôtô Trung Quốc tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn phân hóa rõ rệt. Trong khi xe hybrid đang đóng vai trò "bài tẩy" có thể giúp các hãng nhanh chóng gia tăng doanh số, các mẫu xe thuần điện lại phải chờ đợi thêm sự hoàn thiện từ hạ tầng trạm sạc công cộng.

Dẫu vậy, thành bại của toàn bộ mẫu xe Trung Quốc mới ra mắt gần đây vẫn sẽ phụ thuộc khá nhiều vào niềm tin khách Việt cũng như "nội lực" của hãng trong thời gian tới.