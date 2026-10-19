Ôtô Trung Quốc 'bò 3 chân' khi bị khóa bánh

Theo Car News China, một chiếc Fang Cheng Bao Bao 8 (Denza B8 ở thị trường quốc tế) đã bị bắt gặp đang di chuyển trên đường phố Trung Quốc với chỉ 3 bánh xe. Theo đoạn video, chiếc SUV địa hình phải “bò 3 chân” trên đường do bánh trước bên trái đã bị khóa.

Đoạn video được đăng tải gợi nhớ để buổi trình diễn hồi tháng 5 năm nay, nơi BYD trình diễn khả năng của hệ thống treo thủy lực DiSus-P Ultra. Khi đó, FCB Bao 8 và FCB Bao 5 từng có thể nâng một bánh xe lên cao khi đang di chuyển bằng 3 bánh còn lại.

Đáng nói, màn trình diễn khi đó được thực hiện trên tuyến đường thử nghiệm khép kín, còn đoạn video chiếc FCB Bao 8 “bò 3 chân” khi bị khóa bánh diễn ra trên đường công cộng, nơi có sự tham gia của người đi bộ, người đi xe 2 bánh và nhiều phương tiện giao thông khác.

DiSus-P Ultra là hệ thống kiểm soát thân xe thủy lực do BYD phát triển. Trong sự kiện ra mắt Bao 8 Flash Charge Edition, hệ thống này được giới thiệu mang lại khả năng nâng độc lập từng bánh, cho phép thay bánh xe mà không cần sử dụng kích nâng truyền thống, đồng thời hỗ trợ di chuyển bằng 3 bánh ở tốc độ thấp.

Hệ thống này cho phép điều chỉnh hành trình hệ thống treo đến 200 mm, nâng độc lập một bánh lên cao tối đa 300 mm. DiSus-P Ultra cũng được cho là sở hữu sức nâng tối đa đến 9 tấn. Chuyên trang Car News China lưu ý đây là các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố, không phải thông số đo đạc ngoài thực tế.

Trong màn trình diễn hồi tháng 5, BYD cho biết giới hạn tốc độ tối đa khi di chuyển bằng 3 bánh là 15 km/h.

Quay trở lại đoạn video, việc chiếc FCB Bao 8 “bò 3 bánh” trên đường công cộng đặt ra những quan ngại về an toàn vượt quá những gì hệ thống DiSus-P Ultra có thể thực hiện trên đường thử.

Hiện, chưa thể xác định được liệu việc cho chiếc FCB Bao 8 chạy trên 3 bánh có vi phạm một quy định cụ thể nào ở Trung Quốc. Đồng thời, chưa rõ cơ quan chức năng đã có biện pháp xử lý, xử phạt chính thức nào hay chưa.

BYD đã ra mắt FCB Bao 8 phiên bản Flash Charge Edition tại Trung Quốc vào ngày 13/5, giá khởi điểm 419.800 NDT (tương đương khoảng 62.740 USD). Biến thể này được trang bị hệ thống treo thủy lực DiSus-P Ultra.