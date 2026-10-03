Ôtô lao vào đám đông cổ động viên tại Úc, 10 người bị thương

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 3/10 (giờ địa phương) tại vòng xoay Transfield Drive trên đường Newcastle Link Road, ngoại ô Wallsend, khi hàng nghìn cổ động viên tập trung dọc tuyến đường dài khoảng 15 km để cổ vũ đội Newcastle Knights trước trận chung kết giải bóng bầu dục National Rugby League ngày 4/10.

Tài xế là nam thanh niên 18 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường và đưa đến bệnh viện để xét nghiệm nồng độ cồn, chất kích thích. Cảnh sát bang New South Wales cho biết vụ việc không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố.

Thị trưởng Newcastle Gavin Morris cho biết tài xế là một cổ động viên của Newcastle Knights và đã liên tục nẹt ga trong lúc phấn khích trước khi mất kiểm soát. "Cậu ấy đã nẹt ga ô tô, cậu ấy rất hào hứng, là một cổ động viên có mặt ở đó để hòa cùng niềm vui chung. Bằng cách nào đó, cậu ấy đã mất kiểm soát tay lái và trượt ngang lao vào đám đông", ông nói với đài ABC.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps

Các nhân chứng cho biết nhiều người, trong đó có trẻ em, bị hất văng khi chiếc xe lao vào đám đông.

Hàng chục xe cấp cứu cùng nhiều trực thăng cứu hộ được điều đến hiện trường. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện John Hunter. Một bé gái 5 tuổi và một cụ ông 67 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Tám người còn lại, gồm trẻ em từ 2 đến 5 tuổi và những người lớn từ 24 đến 63 tuổi, đã ổn định.

Đường Newcastle Link Road bị phong tỏa cả hai chiều sau vụ tai nạn. Xe chở đội Newcastle Knights cũng được điều hướng sang tuyến khác để các cầu thủ không phải đi qua hiện trường.

Đội Newcastle Knights sau đó xin lỗi những cổ động viên đã chờ đợi trên Instagram: "Do sự cố nghiêm trọng, xe chở đội bóng đã phải đổi hướng khỏi tuyến đường dự kiến. Chúng tôi xin lỗi bất kỳ ai đã chờ đợi và không kịp chia tay các cầu thủ, nhưng an toàn của công chúng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gửi lời chia sẻ tới các nạn nhân và cộng đồng Newcastle. "Hướng về tất cả những người bị thương và những ai liên quan đến vụ tai nạn tồi tệ sáng nay tại Newcastle. Môn bóng bầu dục gắn kết mọi người lại với nhau, và lẽ ra đây phải là một cuối tuần đầy hào hứng và tự hào đối với các cổ động viên Newcastle", ông viết.

Thủ hiến New South Wales Chris Minns cũng cho biết ông đau lòng khi những người hâm mộ đến tiễn đội nhà dự trận chung kết lại trở thành nạn nhân của vụ tai nạn.