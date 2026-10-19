Ôtô điện, xe hybrid Trung Quốc ồ ạt đổ bộ Việt Nam

Khoảng 2 năm kể từ thời điểm làn sóng ôtô Trung Quốc thứ hai bắt đầu đổ bộ, khách hàng Việt Nam đang dần làm quen với sự hiện diện của các mẫu xe đến từ ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân.

Ôtô Trung Quốc sau thời gian đầu thăm dò đang cho thấy những động thái ra mắt sản phẩm quyết liệt hơn, sẵn sàng cạnh tranh với các thương hiệu truyền thống bằng nhiều mẫu xe mới. Phần đông các xe ra mắt gần đây là ôtô thuần điện hoặc xe hybrid, phản ánh chiến lược của các hãng tại Việt Nam.

Chủ yếu xe điện, xe hybrid

Hồi tháng 8, Jaecoo J5 chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản, giá niêm yết dao động 599-749 triệu đồng. Số lượng phiên bản không thu hút sự chú ý bằng tính đa dạng trong kiểu loại hệ truyền động, khi Jaecoo J5 cung cấp đến 3 tùy chọn gồm thuần xăng, hybrid và thuần điện.

Jaecoo J5 ra mắt với tổng cộng 4 phiên bản, 3 kiểu loại hệ truyền động. Ảnh: Phúc Hậu.

Thương hiệu Lynk & Co thuộc tập đoàn Geely cũng cho ra mắt các "bản thường" của sedan Lynk & Co 03, cùng với mẫu SUV đô thị Lynk & Co 02. Trong số này, 02 là SUV thuần điện có giá 818-898 triệu đồng, còn 03 sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5L, giá bán 739-788 triệu đồng.

Thương hiệu MG của tập đoàn SAIC Motor giới thiệu triết lý "Car for Life" thông qua bộ đôi MG ZS thế hệ mới và MG GT. Trong số này, MG ZS chuyển sang dùng động cơ hybrid, chỉ có một phiên bản với giá bán 668 triệu đồng.

MG GT có 2 phiên bản tại Việt Nam, trang bị động cơ 1.5L tăng áp hoặc 1.5L hút khí tự nhiên. Mẫu xe kế nhiệm MG5 có giá 512-586 triệu đồng.

MG ZS thế hệ mới và MG GT vừa ra mắt tuần qua. Ảnh: Phúc Hậu.

Cùng thời điểm, TMT Group và Wuling cũng chính thức ra mắt dải sản phẩm mới gồm 4 xe thuần điện. Trong đó, Wuling Mini EV Macaron là xe điện đô thị 5 cửa giá 279-339 triệu đồng, còn Wuling Darion là MPV thuần điện có cửa trượt giá 769-839 triệu đồng.

Wuling Grango cũng là MPV thuần điện nhưng nhắm đến khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải, giá bán 519 triệu đồng. Mẫu hatchback điện Bingo có bản nâng cấp, giá bán 409-499 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Bên cạnh những cái tên đã chính thức ra mắt, nhóm ôtô Trung Quốc còn có loạt xe được "nhá hàng" từ khá lâu, chỉ chờ thời điểm chốt giá bán tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu iCaur thuộc tập đoàn Chery đã giới thiệu bộ đôi xe địa hình V23 và V27 thông qua các buổi trưng bày, lái thử tổ chức tại nhiều nơi. Trong số này, V23 là mẫu SUV thuần điện, còn V27 trang bị hệ truyền động điện phạm vi mở rộng REEV - phân khúc còn khá hiếm đại diện tại Việt Nam.

iCaur V23 và iCaur V27 chuẩn bị ra mắt khách Việt. Ảnh: Phúc Hậu.

BYD Sealion 5 sẽ là cái tên tiếp theo gia nhập danh mục sản phẩm xe hybrid của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Trong số 2 phiên bản BYD Sealion 5, tùy chọn cao cấp nhất có giá dự kiến không cao hơn 790 triệu đồng.

"Công thức chiến thắng" cho xe Trung Quốc?

Hướng đi của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam lúc này tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm xe năng lượng mới, bao gồm xe hybrid các loại và ôtô thuần điện.

Chiến lược này vừa tận dụng tốt sự hiểu biết của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc với xe xanh, vừa "tránh" những cuộc đối đầu trực tiếp với loạt thương hiệu truyền thống của Nhật, Mỹ, Hàn.

Ôtô Trung Quốc tập trung nhiều vào mảng xe năng lượng mới. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nhận định như vậy bởi ở thời điểm hiện tại, không nhiều hãng xe truyền thống nói trên có những bước đi điện hóa rõ ràng như cách Toyota, Honda hay Suzuki đang làm.

Mazda, Mitsubishi cùng với Isuzu vẫn đang "trung thành" với danh mục sản phẩm thuần động cơ đốt trong. Nissan từng điện hóa bằng Kicks e-Power, nhưng mẫu SUV đô thị cỡ B không tạo ra được hiệu ứng đáng kể.

Ford chỉ có duy nhất Mustang Mach-E là mẫu xe năng lượng mới trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Động thái bổ sung các phiên bản "máy to chấm lớn" cho Everest, Ranger cho thấy Ford sẵn sàng "tất tay" với các dòng xe động cơ đốt trong, miễn đảm bảo chuẩn phát thải theo quy định.

Ở nhóm xe Hàn, Kia và Hyundai gần đây có những động thái sẵn sàng quay trở lại sân chơi hybrid. Kia đã cho ra mắt loạt SUV thế hệ mới gồm Sportage, Sorento, Carnival kèm tùy chọn hybrid, trong khi Hyundai Palisade và Tucson cũng đã có phiên bản hybrid tại Việt Nam.

Hyundai Palisade thế hệ mới bỏ tùy chọn động cơ diesel, trở thành dòng xe hybrid duy nhất của thương hiệu tại Việt Nam tính đến hiện tại. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh nói trên, có thể cho rằng việc "đụng độ" với xe Hàn, Nhật ở thị trường ôtô động cơ đốt trong không phải là nước đi hợp lý với xe Trung Quốc.

Khi các đối thủ vẫn chưa điện hóa quá mạnh mẽ, ôtô Trung Quốc có thể nhảy vào tận dụng khoảng trống này, vừa bán xe vừa "khoe" trình độ công nghệ, đồng thời tranh thủ cơ hội củng cố giá trị thương hiệu.

Nhìn chung, thị trường ôtô Việt Nam từ khi có sự xuất hiện của các hãng xe Trung Quốc đã trở nên sôi động hơn đáng kể. Khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, đa dạng về thương hiệu, giá cả, phân khúc và kiểu loại động cơ.

Dù vậy, ôtô Trung Quốc vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để có thể tạo ra doanh số đủ tốt, từ đó gắn bó lâu dài với thị trường xe Việt.