Chuẩn bị bước vào tháng cuối năm, thị trường ôtô Việt Nam vẫn cho thấy sự sôi động khi sắp đón thêm hàng loạt xe mới sẵn sàng ra mắt. Có những cái tên quen thuộc từng gắn bó lâu năm, vài mẫu xe đã được "nhá hàng" từ khá lâu, nhưng chủ yếu trong số này là các dòng ôtô điện và xe hybrid các loại.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới

Một trong những mẫu xe đã được xác nhận thời điểm ra mắt chính thức là Mitsubishi Outlander thế hệ mới. Hãng xe Nhật Bản cho biết mẫu SUV cỡ C sẽ quay lại Việt Nam vào ngày 11/12 tới đây, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật và sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (MHEV).

Mitsubishi xác nhận Outlander thế hệ mới sẽ sử dụng kết hợp động cơ Turbo 1.5L Mild Hybrid với hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC), tuy nhiên chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết.

Mitsubishi Outlander sẽ quay trở lại Việt Nam với thế hệ mới vào ngày 11/12. Ảnh: Mitsubishi.

Tại các thị trường lân cận khu vực Đông Nam Á, thiết lập MHEV trên Mitsubishi Outlander thế hệ mới dự kiến đạt công suất đầu ra tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh.

Xe sở hữu cấu hình ghế ngồi 5+2 cùng thiết kế hiện đại. Điểm nhấn nội thất là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Lúc này, Mitsubishi Destinator đang là đại diện duy nhất của thương hiệu trong phân khúc SUV cỡ C. Xe có giá 780-855 triệu đồng cho 2 phiên bản, nhập khẩu Indonesia.

Với việc đã được xác nhận là xe nhập khẩu Nhật Bản, Mitsubishi Outlander dự kiến sở hữu giá niêm yết cao hơn khá nhiều so với Destinator.

MG Urban

Sau bộ đôi MG GT và MG ZS Hybrid+, thương hiệu ôtô MG thuộc sở hữu SAIC Motor cho biết sẽ công bố giá bán MG Urban vào ngày 5/12 tới đây.

Hatchback điện MG Urban được xem là thế hệ kế nhiệm của MG4 EV - cái tên từng là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

MG Urban sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.549 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm.

Ngoại hình xe lấy cảm hứng từ mẫu roadster điện MG Cyberster. Khoang lái MG Urban sở hữu vô-lăng D-cut, cần số điện tử đặt sau vô-lăng. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng có hệ thống điều hòa không khí kết hợp lọc bụi mịn PM2.5.

MG Urban có giá bán dự kiến dưới 600 triệu đồng. Ảnh: MG Việt Nam.

Mẫu hatchback điện của MG trang bị một motor điện đặt trước, công suất 148 mã lực ở phiên bản Go và 158 mã lực trên bản Style. Phiên bản Go được trang bị bộ pin LFP dung lượng 42,8 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động 435 km/lần sạc. Phiên bản Style sử dụng pin 53,9 kWh, có thể di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy.

MG tiết lộ giá bán của Urban sẽ dưới 600 triệu đồng, đi kèm hàng loạt ưu đãi cho khách hàng đặt cọc sớm, bao gồm giảm tiền mặt, miễn phí sạc pin, nâng cấp thanh giá nóc, gói trợ lái MG Pilot L2, bộ sạc tại nhà.

Volkswagen ID. Era 9X

Mẫu SUV đầu bảng Volkswagen ID. Era 9X nhiều khả năng cũng sẽ kịp ra mắt thị trường Việt Nam trước khi năm 2026 khép lại. Xe dự kiến có giá bán dưới 3 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trên Volkswagen ID. Era 9X là thiết lập EREV, kết hợp giữa 2 motor điện với động cơ xăng 1.5L để cho công suất đầu ra tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Xe đi kèm hệ truyền động AWD 4 bánh toàn thời gian, hộp số một cấp cho xe điện.

Mẫu SUV đầu bảng của Volkswagen sở hữu chiều dài tổng thể hơn 5,2 m, trang bị mâm xe đa chấu đường kính 21 inch.

Volkswagen ID. Era 9X dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm nay. Ảnh: Phúc Hậu.

Khoang cabin Volkswagen ID. Era 9X bố trí 6 ghế ngồi, bọc da toàn bộ. Các ghế ở 2 hàng đầu dạng không trọng lực, có chức năng massage, sưởi và làm mát, cùng với đệm đỡ chân, loa ở tựa đầu. Ghế hàng 3 chỉnh điện.

Trên táp-lô xe là cụm màn hình kép với 2 màn hình 2.5K đồng kích thước 15,6 inch, một ở trung tâm táp-lô, một nằm liền kề về phía ghế phụ. Trần xe còn có một màn hình độ phân giải 3K kích thước 21,4 inch phục vụ hành khách phía sau.

Mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu xe Đức còn có chức năng Comfort Braking, đánh lái bánh sau với chế độ Crab Walk 4 bánh đánh lái 10 độ cùng một hướng, chức năng điều chỉnh độ cao, khả năng lội nước an toàn đến 700 mm. Volkswagen ID. Era 9X đi kèm 8 chế độ lái, kết hợp cùng các camera, cảm biến siêu âm, LiDAR và camera toàn cảnh 540 độ.

Bộ đôi xe điện iCaur V23 và V27

Đại diện thương hiệu xe điện iCaur thuộc tập đoàn Chery tiết lộ giá bán bộ đôi V23 và V27 tại Việt Nam dự kiến được công bố ngay trong tháng 12 tới đây.

Hai mẫu SUV điện iCaur V23 và iCaur V27 đã được hãng mang ra giới thiệu, trưng bày, tổ chức lái thử tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước. Trong số này, iCaur V23 là mẫu SUV địa hình thuần điện, còn iCaur V27 sẽ gia nhập danh sách các xe điện phạm vi mở rộng EREV/REEV tại Việt Nam.

Nhiều khả năng iCaur V23 bán tại Việt Nam sẽ là phiên bản hiệu suất cao V23 S, đi cùng bộ pin dung lượng lớn và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Một mẫu SUV địa hình thuần điện full-option có thể sẽ đi kèm giá bán không rẻ.

iCaur V23 và iCaur V27 dự kiến sớm công bố giá bán trong tháng 12. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, iCaur V27 có thể ra mắt thị trường Việt Nam với phiên bản AWD, đi cùng thiết lập motor kép với công suất đầu ra tối đa 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại 505 Nm. Động cơ xăng tăng áp 1.5L gắn trên xe sẽ không làm nhiệm vụ truyền động, thay vào đó hoạt động như máy phát điện.

Theo dự đoán, iCaur V27 sẽ có giá bán không cao hơn 2 tỷ đồng, cạnh tranh Hyundai Palisade, Volkswagen Teramont Pro Max và các mẫu SUV địa hình như GWM Tank 500, Toyota Land Cruiser FJ, Land Cruiser Prado...

Bộ đôi PHEV của GAC

Trên fanpage chính thức, GAC Motor Việt Nam xác nhận 2 mẫu xe mới sắp ra mắt là GN8 PHEV và S7 PHEV.

Trong số này, GAC S7 PHEV là mẫu SUV sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, hệ thống âm thanh 22 loa ADiGO SOUND trong cabin. Ghế tích hợp massage Shiatsu 8 điểm với 6 chế độ và 3 cấp độ cường độ, kết hợp hàng ghế sau ngả điện 137 độ là những điểm đáng chú ý khác.

GAC GN8 PHEV là mẫu MPV được định vị ở phân khúc cao cấp khi đi kèm ghế bọc da Nappa. Ghế trước và hai ghế độc lập hàng thứ hai đều được tích hợp chức năng massage, trong đó hàng ghế thứ hai có thêm chế độ không trọng lực.

GAC Việt Nam nhiều khả năng giới thiệu bộ đôi PHEV gồm GN8 và S7 tại Việt Nam trong tháng cuối năm. Ảnh: GAC Motor Việt Nam.

Thông tin kỹ thuật chi tiết của 2 xe chưa được xác nhận. GAC Việt Nam chỉ tiết lộ GN8 PHEV có thể vận hành thuần điện 106 km/lần sạc đầy theo WLTC, trong khi S7 PHEV có thể vận hành thuần điện tối đa 150 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.

Thời điểm ra mắt chính thức của GN8 PHEV và S7 PHEV chưa được GAC Motor Việt Nam xác nhận. Trước đó, một đại diện truyền thông của hãng từng xác nhận với Tri Thức - Znews về kế hoạch ra mắt 2 mẫu xe PHEV vào khoảng cuối năm nay.