Ôtô điện áp đảo top bán chạy, xe Mỹ vắng mặt

VinFast VF 3 bán được 6.474 xe, là cái tên bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam tháng 9. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu ôtô bán chạy nhất năm. VinFast VF 3 hiện có giá 285-296 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: VinFast.

Với 5.027 xe đến tay khách Việt trong tháng 9, VinFast Limo Green đứng thứ nhì danh sách bán chạy. Lượng xe này giúp doanh số lũy kế của mẫu MPV thuần điện từ đầu năm đạt hơn 40.000 xe. VinFast Limo Green hiện có giá 699 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 6 củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B nhờ doanh số 3.083 xe trong tháng 9. Sau 3 quý đầu năm, doanh số VF 6 đạt hơn 19.000 xe, khiến cuộc đua ở phân khúc SUV đô thị gần như ngã ngũ. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 5 và biến thể chuyên chạy dịch vụ Herio Green ghi nhận doanh số chung 2.472 xe trong tháng 9. Thành tích này cũng giúp xây chắc ngôi đầu phân khúc SUV cỡ A cho VF 5/Herio Green. Lúc này, VinFast VF 5 có giá 496 triệu đồng, còn Herio Green có giá 450-469 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Cùng có giá bán 188 triệu đồng, VinFast VF 2 và VinFast Minio Green ghi nhận doanh số chung đạt 2.433 xe trong tháng 9. Đây là dòng xe nhỏ gọn nhất của VinFast, đồng thời cũng là lựa chọn ôtô điện dễ tiếp cận hàng đầu thị trường xe Việt. Ảnh: VinFast.

Toyota Yaris Cross ở tháng cuối quý III ghi nhận doanh số 1.799 xe. Số này bao gồm 1.386 xe bản thuần xăng và 413 xe thuộc phiên bản hybrid. Với khoảng cách doanh số gần 6.500 xe so với VinFast VF 6, Yaris Cross gần như đã "giương cờ trắng" trước đối thủ. Ảnh: TMV.

Bước sang thế hệ mới, VinFast VF 8 ghi nhận doanh số 1.494 xe trong tháng 9. Mẫu SUV thuần điện hiện có giá 899 triệu đồng, đã dễ tiếp cận hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: VinFast.

Doanh số bật tăng gần gấp đôi lên mức 1.461 xe giúp Toyota Innova Cross có lần hiếm hoi góp mặt trong top bán chạy. Lượng tiêu thụ này bao gồm 630 xe thuộc bản HEV cùng với 831 xe thuộc các phiên bản thuần xăng. Ảnh: TMV.

Là cái tên hiếm hoi của thương hiệu Mazda thường xuyên ghi nhận doanh số ổn định ở mức cao, Mazda CX-5 đứng thứ 9 danh sách bán chạy với 1.449 xe đến tay khách Việt. Mẫu SUV cỡ C hiện có giá 699-869 triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Mitsubishi Xforce "chốt sổ" danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 9 khi sở hữu doanh số 1.323 xe. Mẫu SUV nhập khẩu Indonesia sau đợt nâng cấp gần nhất đang có giá 605-720 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.