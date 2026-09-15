Ôtô đánh võng rồi dừng đột ngột giữa cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Lexus gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Theo clip từ camera hành trình ghi lại, ôtô Lexus có dấu hiệu đánh võng rồi dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gây tai nạn liên hoàn với 2 xe phía sau.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15/9, tại đoạn đường cao tốc thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Thường Tín, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 ôtô chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Đến Km 201+000, ôtô con mang BKS 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái, trên xe có ông N.Q.V. (SN 1985), tông vào xe khách loại 16 chỗ mang BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L. (SN 1975) điều khiển và ôtô nhãn hiệu Lexus đeo biển 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. cầm lái.

Xe Lexus dừng giữa cao tốc khiến 2 xe phía sau gặp nạn.

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ôtô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ôtô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ôtô khách) bị thương.

Theo đoạn video từ camera hành trình của ôtô khách, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, ôtô nhãn hiệu Lexus liên tục đánh võng, cản trở ôtô khách.

Đến Km 201+000, xe Lexus dừng đột ngột giữa đường. Khoảng 7 giây sau thì xảy ra va chạm.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn và phối hợp với Công an xã Thường Tín giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Ôtô Lexus xoay ngang đường sau tai nạn.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ôtô lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng. Trong khi đó, người điều khiển ôtô dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn khi dừng xe sai quy định trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Việc dừng xe đột ngột trên cao tốc không chỉ có thể bị xử phạt mà nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người vi phạm và các phương tiện khác.