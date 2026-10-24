Ôtô của BYD bị cấm cửa khỏi căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật

Chuyên trang Carscoops dẫn các nguồn tin từ truyền thông châu Á cho hay ôtô của BYD đang bị cấm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Nhật Bản, với những lo ngại về an ninh.

Cụ thể, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết từ đầu tuần sau, các mẫu xe của BYD sẽ không được phép đi vào căn cứ không quân Kadena ở Okinawa - hòn đảo cách Tokyo (Nhật Bản) hơn 1.600 km về phía tây nam. Lực lượng an ninh đã được chỉ thị từ chối tất cả phương tiện BYD, bao gồm taxi, xe giao hàng và xe của các nhà thầu.

"Những phương tiện này đại diện cho rủi ro không thể chấp nhận và không thể giảm thiểu đối với nhân sự cũng như nhiệm vụ của chúng tôi", hãng tin Reuters dẫn lại phát biểu của Trung tá Alli Stormer từ căn cứ Kadena.

Người này không tiết lộ điều gì đã dẫn đến động thái nói trên, nhưng các báo cáo cho thấy mối quan ngại, rằng camera và cảm biến tích hợp trên ôtô con, bán tải và SUV hiện đại của BYD có thể thu thập thông tin quân sự nhạy cảm từ căn cứ.

Theo Carscoops, BYD vốn dĩ đã nằm trong "danh sách đen" của Lầu Năm Góc, liệt kê các hãng xe được Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng đang hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Tài liệu cập nhật được công bố hồi tháng 6 cũng liệt kê cả Nio, Alibaba và Baidu là những bên bị nghi ngờ hợp tác.

Đây cũng là nguyên nhân các mẫu xe Trung Quốc vẫn chưa thể có mặt tại Mỹ do thuế cao và các hạn chế đối với phần mềm của Trung Quốc.

Polestar thuộc sở hữu Geely đã buộc phải rút khỏi thị trường Mỹ sau đời xe năm 2026 do vấn đề phần mềm, dù thương hiệu này vẫn lắp ráp xe tại nhà máy ở Ridgeville (tiểu bang South Carolina, Mỹ).

Thậm chí, một số nghị sĩ Mỹ đang nỗ lực thông qua đạo luật nhằm đảm bảo nước này có thể loại bỏ hoàn toàn ôtô Trung Quốc một cách vĩnh viễn.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất lo ngại ôtô từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác có thể do thám cơ sở quân sự của mình.

Hồi năm 2021, xe điện Tesla từng tạm thời bị cấm vào một số cơ sở Chính phủ Trung Quốc, tuy nhiên lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào năm 2024, sau khi các xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc đáp ứng được các yêu cầu về an toàn dữ liệu quốc gia.

Dù BYD và các thương hiệu Trung Quốc khác chưa mở bán tại Mỹ, nhóm này vẫn đang ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh mẽ tại các khu vực khác trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Âu.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của BYD ở Nhật Bản lại tỏ ra kém ấn tượng hơn. Lúc này, BYD chỉ nắm giữ 0,1% khoảng thị phần, còn phần lớn doanh số vẫn đang thuộc về các thương hiệu địa phương của Nhật Bản.