Ôtô càng to càng kém an toàn

Theo Carscoops, loạt thử nghiệm mới do Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy nhiều bán tải và xe van chở hàng phổ biến tại Mỹ tỏ ra khá chật vật trong việc “phát hiện” người đi bộ và các phương tiện khác nhờ hệ thống an toàn.

Thậm chí, những thử nghiệm bổ sung còn chỉ ra tài xế các xe này có khả năng không thể nhìn thấy trẻ em đang đi ngay trước đầu xe.

IIHS đã kiểm tra 11 mẫu xe thương mại, gồm 4 mẫu bán tải phân loại Class 3, cùng với 7 mẫu xe van chở hàng. Kết quả, không mẫu bán tải nào được xếp hạng Tốt (Good) hoặc Chấp nhận được (Acceptable) trong bài thử nghiệm phòng ngừa va chạm giữa xe với xe.

Thậm chí, có đến 3 mẫu bán tải bị xếp hạng thấp nhất, gồm Chevrolet Silverado 3500HD, GMC Sierra 3500 và Ford F-350, còn Ram 3500 được xếp hạng Trung bình (Marginal).

Các bài thử nghiệm của IIHS không chỉ giới hạn trong việc phát hiện ôtô con, mà còn hướng đến kiểm tra khả năng hệ thống trang bị trên xe có thể phát hiện xe 2 bánh và xe đầu kéo.

Theo Carscoops, nhận diện xe 2 bánh dường như là “bài toán khó” với các mẫu bán tải cỡ lớn.

Hầu hết bán tải nằm trong phạm vi khảo sát đều thất bại trong việc cảnh báo tài xế, hoặc giảm tốc độ trong bài kiểm tra này. Một số xe có giảm tốc độ, nhưng không bán tải nào có thể phát ra cảnh báo đủ sớm để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của IIHS.

Đây là điều đáng lo ngại khi xét đến kích thước, khối lượng lớn và mức độ nguy hiểm của những mẫu bán tải này. Tại Mỹ, bán tải thuộc phân loại Class 3 có tổng khối lượng định mức 4.535-6.350 kg, đồng nghĩa một vụ va chạm có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho những người cùng tham gia giao thông.

Trong các bài kiểm tra phòng ngừa va chạm với người đi bộ, Ford F-350 và Ram 3500 đều đạt mức Acceptable, trong khi Silverado 3500HD và Sierra 3500 nhận điểm tương đương hạng Marginal.

Ở một vài kịch bản thử nghiệm, các phương tiện cỡ lớn này gặp nhiều khó khăn trong phát hiện người đi bộ trẻ em vào ban ngày - thậm chí khó hơn cả việc phát hiện người đi bộ là người lớn vào ban đêm.

IIHS tin rằng vấn đề này có thể liên quan đến sự kết hợp giữa phần đầu xe cao và vị trí lắp đặt camera của hệ thống ADAS gần gương chiếu hậu bên trong.

Đáng chú ý, trong một số kịch bản thử nghiệm, những chiếc bán tải này có thể nhận diện được trẻ em từ xa, tuy nhiên để “mất dấu” khi đến gần. Nói cách khác, hệ thống sẽ trở nên “vô hại” ngay thời điểm quan trọng nhất.

Hiệu suất vận hành vào ban đêm cũng không quá nổi bật. Một số hệ thống tỏ ra chật vật trong việc giảm tốc độ khi gặp người trưởng thành, đặc biệt lúc đèn cos đang được sử dụng. Rất may, không phải xe nào trong bài thử nghiệm này cũng gây lo ngại như cách các mẫu bán tải thể hiện.

Mercedes-Benz Sprinter 2500 là cái tên duy nhất được xếp hạng Tốt (Good) trong bài thử nghiệm khả năng phòng ngừa va chạm giữa xe với xe. Chevy BrightDrop 400 và Rivian RCV-Delivery 500 cũng đạt xếp hạng Good về phòng ngừa va chạm với người đi bộ.

Ở chiều ngược lại, Chevrolet Express 2500 và GMC Savana 2500 nhận xếp hạng Kém (Poor) ở cả 2 bài thử nghiệm. Những mẫu xe này thuộc nhóm có tuổi đời lâu năm, không được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Tuy nhiên, cảnh báo va chạm phía trước là tùy chọn trên từng xe.

Chuyên trang Carscoops nhận định loạt thử nghiệm của IIHS chỉ ra lỗ hổng pháp lý. Khá nhiều phương tiện thương mại không cần tuân thủ các yêu cầu an toàn giống ôtô con, bao gồm yêu cầu về túi khí.

Theo IIHS, các vụ tai nạn liên quan đến xe hạng nặng, hạng trung và xe van hạng nhẹ đã khiến 6.215 người tử vong trong năm 2024, chiếm khoảng 16% tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ.

Hiện tại, kết quả của IIHS cho thấy cả xe tải lớn và xe van đều còn rất nhiều điểm cần phải cải thiện về mặt an toàn.