Hơn 51,5% ứng dụng ngân hàng trên toàn cầu chứa ít nhất một lỗ hổng bảo mật ở mức cao hoặc nghiêm trọng, theo báo cáo của Ostorlab được TechRadar dẫn lại. Những điểm yếu này có thể tạo điều kiện cho kẻ gian đánh cắp tài khoản người dùng và đặt ra lo ngại lớn về an toàn dữ liệu tài chính.

Hơn một nửa ứng dụng ngân hàng mang lỗ hổng đáng lo ngại

Ostorlab đã đánh giá 2.686 ứng dụng đến từ 64 quốc gia. Kết quả cho thấy hơn 51,5% số phần mềm này chứa ít nhất một lỗ hổng bảo mật ở mức độ cao hoặc nghiêm trọng.

Lỗ hổng trên ứng dụng ngân hàng

Cuộc điều tra bao phủ các nền tảng phổ biến như Android, iOS và HarmonyOS. Bên cạnh tỷ lệ 51,5% kể trên, báo cáo còn ghi nhận 18,4% ứng dụng nhận ít nhất một đánh giá rủi ro nghiêm trọng trong quá trình quét tự động.

Lớp bảo vệ sinh trắc học không phải lúc nào cũng vững chắc

Khâu xác thực sinh trắc học trên nhiều nền tảng đang bộc lộ điểm yếu lớn. Máy quét của Ostorlab đã vượt qua lớp bảo vệ này thành công trên 35,1% ứng dụng Android được kiểm tra, dù phần lớn trong số đó có liên kết với khóa mã hóa.

Chuyên gia bảo mật Ostorlab

Khóa bí mật bị lộ và thành phần bên thứ ba lỗi thời

Việc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm cũng là một vấn đề lớn. Các nhà nghiên cứu tìm thấy khóa riêng tư, thông tin đăng nhập đám mây và token truy cập dịch vụ bị lộ trong 20,3% ứng dụng, tương đương 544 sản phẩm tài chính.

Ngoài ra, khoảng 41,1% phần mềm chứa các thành phần của bên thứ ba đã lỗi thời. Trong số đó, 18,2% mang theo những lỗ hổng nghiêm trọng từng được công bố rộng rãi, tạo cơ hội cho kẻ tấn công xâm nhập hệ thống.

Các số liệu chính trong báo cáo

Nhìn chung, các phát hiện cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở một khâu riêng lẻ mà trải rộng từ xác thực, lưu trữ dữ liệu nhạy cảm đến việc quản lý các thành phần phần mềm bên ngoài. Với dữ liệu tài chính, những điểm yếu này là lý do để người dùng thận trọng khi sử dụng ứng dụng ngân hàng.