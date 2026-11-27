Ibrahim Osman tỏa sáng trong chiến thắng của Brighton. Ảnh: Warren Little/Getty Images

Brighton vùi dập Universitatea Craiova với tỷ số 4-0 tại vòng 4 Conference League. Màn trình diễn chói sáng của Ibrahim Osman giúp đại diện nước Anh áp đảo hoàn toàn.

Brighton tiếp đón Universitatea Craiova tại lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Conference League với mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân American Express. Đội chủ nhà chủ động dâng cao đội hình, luân chuyển bóng nhịp nhàng nhằm kéo giãn hàng phòng ngự lùi sâu của đội khách. Phút thứ 3, Jack Hinshelwood tung đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm để Ibrahim Osman dứt điểm chân phải cự ly gần mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua sớm buộc Universitatea Craiova dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Brighton. Simon Elisor liên tiếp thực hiện những đường chuyền thuận lợi cho Stefan Baiaram và Nicusor Bancu, song thủ thành Jason Steele đã thi đấu tập trung để từ chối cả 2 cơ hội này.

Brighton nhanh chóng giành lại thế chủ động nhờ khả năng điều tiết nhịp độ của Pascal Groß cùng Chema Andres ở trung tuyến. Phút 33, từ pha triển khai bóng bên cánh trái, hậu vệ Maxim De Cuyper bất ngờ tung cú nã đại bác bằng chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc thấp nhân đôi cách biệt. Bàn thắng đẹp mắt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0.02 đã đánh sập ý đồ phản kháng của đại diện Romania.

Universitatea Craiova gặp tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ Vladimir Screciu có pha phạm lỗi thô bạo với Matt O'Riley ở phút 37. Sau khi tham khảo tín hiệu từ tổ VAR ở phút 39, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Screciu, khiến đội khách lâm vào cảnh thiếu người.

Bước sang hiệp 2, Brighton tận dụng triệt để lợi thế quân số bằng việc đưa Costinha, Yasin Ayari và Femi Azeez vào sân nhằm gia tăng áp lực ở 2 biên. Đội chủ nhà duy trì quyền kiểm soát bóng áp đảo, liên tục vây ráp và bóp nghẹt mọi khoảng trống bên phần sân đối phương. Sức ép dồn dập khiến thủ môn Laurentiu Popescu phải liên tục trổ tài cứu thua sau các pha dứt điểm hiểm hóc của Pascal Groß cùng Jack Hinshelwood.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Ảnh: Mike Hewitt/Getty Images

Dù nỗ lực lùi sâu phòng ngự, hàng thủ thiếu người của Universitatea Craiova không thể trụ vững trước tốc độ phối hợp của Brighton. Phút 61, Ibrahim Osman xâm nhập cánh trái rồi chuyền bóng dọn cỗ để tiền đạo Charalampos Kostoulas dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc thấp nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ 2 phút sau, đại diện nước Anh tiếp tục nới rộng cách biệt nhờ pha phối hợp ăn ý từ hành lang đối diện. Ferdi Kadioglu dâng cao tạt bóng chuẩn xác vào trung lộ để Ibrahim Osman đệm bóng cận thành bằng chân phải, hoàn tất cú đúp ấn tượng trong trận đấu. Màn trình diễn với 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo giúp cầu thủ chuyển đến từ Nordsjaelland trở thành điểm sáng rực rỡ nhất trên hàng công Brighton.

Trong 25 phút cuối, Brighton lần lượt tung thêm Luka Vuskovic và Promise David vào sân nhằm kiểm soát nhịp độ và giữ sức cho các trụ cột. Universitatea Craiova hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ, đồng thời nhận thêm 3 thẻ vàng từ các pha phạm lỗi của Oleksandr Romanchuk, Costinha và Nicusor Bancu do nôn nóng.

Chiến thắng giòn giã 4-0 phản ánh chính xác sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội bóng tại đấu trường Conference League. Brighton phô diễn cấu trúc tấn công biến hóa, khả năng kiểm soát ấn tượng cùng chiều sâu đội hình vượt trội khi các vị trí thay người đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngược lại, thất bại nặng nề phơi bày lỗ hổng lớn trong khâu phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của Universitatea Craiova khi bước ra sân chơi châu lục.

Kết quả chung cuộc: Brighton 4-0 Universitatea Craiova

Cầu thủ ghi bàn: Ibrahim Osman (3', 63'), Maxim De Cuyper (33'), Charalampos Kostoulas (61')

Thẻ đỏ: Vladimir Screciu (39')

Đội hình ra sân:

Ảnh: BongDa.com.vn.