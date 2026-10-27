Osimhen lập cú đúp giúp Galatasaray hạ gục Fenerbahce

Victor Osimhen tỏa sáng giúp Galatasaray đánh bại Fenerbahce. Ảnh: BSR Agency/Getty Images

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 Super Lig giữa Galatasaray và Fenerbahce đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là tiền đạo Victor Osimhen với một cú đúp chóng vánh ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bên phía Fenerbahce là sự xuất hiện của hàng loạt hảo thủ từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh như Romelu Lukaku, N'Golo Kante hay Mason Greenwood.

Tuy nhiên, Galatasaray mới là đội nắm giữ thế trận và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 29, Victor Osimhen cụ thể hóa ưu thế cho đội chủ nhà bằng cú dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc dưới bên phải khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Trong khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, tuyến giữa của Fenerbahce lại gặp nhiều khó khăn trước lối đá rát của đội chủ nhà. Phút 31, cựu tiền vệ Chelsea, N'Golo Kante phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Victor Osimhen tiếp tục gieo sầu cho đội khách với pha đánh đầu chuẩn xác ở phút 44, nhân đôi cách biệt cho Galatasaray.

Bước sang hiệp hai, HLV Ismail Kartal buộc phải yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Romelu Lukaku có cơ hội dứt điểm ở phút 51 nhưng không thắng được thủ môn Ugurcan Cakir. Màn trình diễn nhạt nhòa của Mason Greenwood bên hành lang cánh cũng khiến anh bị rút ra sân nhường chỗ cho Kerem Akturkoglu ở phút 55.

Nỗ lực hãm thành của đội khách sau đó chỉ mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Irfan Can Kahveci ở phút 62 bằng một cú sút xa chân trái đẹp mắt.

Trong những phút còn lại, dù tung cả Vedat Muriqi vào sân thay Kante ở phút 83 để tăng cường hỏa lực, Fenerbahce vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Galatasaray thêm lần nữa. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 xứng đáng dành cho thầy trò HLV Okan Buruk tại chảo lửa RAMS Park.

Kết quả chung cuộc: Galatasaray 2-1 Fenerbahce

Ghi bàn:

Galatasaray: Victor Osimhen (29', 44')

Fenerbahce: Irfan Can Kahveci (62')