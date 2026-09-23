OSB đề xuất đầu tư 168 tỉ đồng phát triển công nghệ UAV tại Điện Biên

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Phạm Thanh Nam chủ trì buổi làm việc

Theo đề xuất của OSB, 3 dự án thành phần gồm Nhà máy sản xuất UAV; Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay; Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ, với tổng vốn đầu tư dự kiến 168 tỉ đồng.

Trong đó, Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay UAV dự kiến đặt tại thị xã Mường Lay, vốn đầu tư khoảng 83 tỉ đồng, diện tích khoảng 10.700m². Công trình gồm vùng hành lang bay, sân bay UAV, sân bay thủy phi cơ, khu kỹ thuật trường bay và đài điều khiển bay, phục vụ hoạt động thử nghiệm, thực hành và nghiên cứu công nghệ bay không người lái.

Nhà máy sản xuất UAV dự kiến được nghiên cứu đặt tại Mường Lay hoặc phường Điện Biên Phủ, vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 65 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 5.500m². Nhà máy dự kiến hình thành các khu vực sản xuất khung vỏ, gia công CNC và cơ khí chính xác, lắp ráp điện tử, lắp ráp thành phẩm, kiểm định - thử nghiệm, kho, văn phòng và hạ tầng phụ trợ.

Bên cạnh đó, OSB đề xuất xây dựng Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, với vốn đầu tư khoảng 20 tỉ đồng, diện tích khoảng 1.000m². Trung tâm dự kiến có khu trưng bày công nghệ UAV, phòng mô phỏng bay, phòng đào tạo chuyên môn, hạ tầng số và hệ thống học liệu.

Để triển khai các dự án, OSB đề nghị tỉnh Điện Biên hướng dẫn quy trình, thủ tục và xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư; nghiên cứu đưa dự án vào đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp cũng đề xuất được hỗ trợ khảo sát, lựa chọn địa điểm, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về thuế, đất đai, tín dụng, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa và đào tạo nhân lực.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên Phạm Thanh Nam đánh giá cao đề xuất đầu tư của OSB trong lĩnh vực UAV tại Điện Biên. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đề xuất của OSB được kỳ vọng mở ra hướng hợp tác mới trong nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và đào tạo công nghệ UAV, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.