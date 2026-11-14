Osaka rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026 góp phần kết nối cộng đồng người Việt, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tại Nhật Bản. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức, hội đoàn cộng đồng người Việt tổ chức.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn; bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai; ông Ichisaka Hirofumi, Cục trưởng phụ trách hợp tác quốc tế tỉnh Osaka; đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị Nhật Bản, các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng người Việt khu vực Kansai.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của các khách mời từ Việt Nam gồm ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam; ông Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; cùng các nghệ sĩ, thành viên đoàn làm phim “Trại buôn người” như NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang và diễn viên Đinh Viết Tường.

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc Việt - Gắn kết Việt Nam và Nhật Bản”, ngày hội hướng tới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, doanh nghiệp và gia đình; đồng thời tạo không gian để các thế hệ người Việt cùng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa và hướng về quê hương.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, nêu bật ý nghĩa của việc lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết để gắn bó, văn hóa để gìn giữ cội nguồn, hội nhập để cùng phát triển; đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi người Việt Nam luôn hướng về quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và phát triển trong mắt bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, phát biểu tại lễ khai mạc. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Đại diện Ban tổ chức, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, cho biết, ngày hội được tổ chức với mong muốn tạo dựng không gian chung để các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và cá nhân người Việt tại Nhật Bản gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường gắn kết.

Thông qua các hoạt động giáo dục, điện ảnh và nghệ thuật, Ban tổ chức mong muốn đưa những giá trị văn hóa, xã hội đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và luôn hướng về quê hương.

Các nghệ sĩ và thành viên đoàn làm phim “Trại buôn người” tham dự chương trình giao lưu trong khuôn khổ ngày hội. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình trình chiếu bộ phim “Trại buôn người” vào chiều 14/11, kết hợp giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim và các nghệ sĩ.

Sự hiện diện của NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang và diễn viên Đinh Viết Tường mang đến cơ hội để khán giả gặp gỡ những người trực tiếp tham gia thực hiện tác phẩm, lắng nghe câu chuyện hậu trường và trao đổi về thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm.

Bên cạnh hoạt động giao lưu nghệ thuật, chương trình chiếu phim còn mang ý nghĩa xã hội thiết thực khi sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để phản ánh những vấn đề liên quan đến mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ và bóc lột con người.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài.

Thông qua tác phẩm, Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và hiểu biết pháp luật, giúp người Việt Nam ở nước ngoài chủ động nhận diện các nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo, môi giới việc làm bất hợp pháp và những hành vi xâm hại quyền con người.

Việc đưa bộ phim đến với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng mở ra hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và phổ biến kiến thức pháp luật.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình dành nội dung tri ân các thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục và đội ngũ tình nguyện viên đang bền bỉ duy trì các lớp học tiếng Việt tại Nhật Bản.

Đây là dịp ghi nhận những đóng góp thầm lặng trong việc truyền dạy tiếng mẹ đẻ, gìn giữ văn hóa và bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Ban tổ chức trao quà tri ân các đơn vị đồng hành cùng Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức cũng tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW, góp phần nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày 15/11, các hoạt động tiếp tục với chương trình giới thiệu phở và cà phê Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản và cuộc thi Áo dài Việt Nam.

Những hình ảnh áo dài, nón lá, âm nhạc và ẩm thực truyền thống góp phần giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.

Đặc biệt, không gian check-in “Việt Nam tại Osaka” được xây dựng trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán, trở thành điểm nhấn quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.

Ban tổ chức kỳ vọng thu hút gần 1.000 lượt khách tham quan, chụp ảnh trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thông qua các hoạt động giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật và giao lưu nhân dân, ngày hội tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu quê hương, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam năng động, gắn bó và giàu bản sắc tại Nhật Bản.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản)