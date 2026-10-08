OSAD đem 'rổ' tài lẻ đi xin việc, tự nhận bản thân là 'Quán quân' ATVNCG 2026

Tối 7/10, tập 22 của series “Xin Việc” được phát sóng với “ứng viên” là rapper OSAD. Trong hơn 40 phút, OSAD khiến “sếp” An Trương ngỡ ngàng vì một loạt tài năng của mình, dù không liên quan đến vị trí mà anh ứng tuyển, từ nấu ăn, gọt trái cây đến làm thơ, hát nhạc trữ tình và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, nhiều câu chuyện thú vị khác trong quá trình xây dựng sự nghiệp cũng được bóc tách khiến người xem thích thú.

Khi được yêu cầu giải thích về cái tên OSAD, anh cho biết "OSAD" không mang ý nghĩa gì quá đặc biệt, cũng không phải là viết tắt của một cụm từ nào. Anh tình cờ xem được video một anh chàng tên Osas giới thiệu bản thân khá viral thời điểm đó, đúng lúc anh đang tìm rap name cho mình, và OSAD chính là biến thể từ tên chàng trai này.

Chiếc "meme" huyền thoại từng viral một thời với nhiều phiên bản khác nhau lại trở thành "cảm hứng" để cái tên OSAD ra đời.

Về những đánh giá của bản thân, OSAD thừa nhận rằng có thời gian nhiều người có những nhận xét không hay về anh. Anh cho rằng việc này có thể xuất phát từ giai đoạn đầu trong sự nghiệp, khi những kỹ năng như âm nhạc, kỹ năng trình diễn còn đang trong quá trình cải thiện, nên dễ gây ấn tượng ban đầu chưa tốt. Anh cũng nói thời điểm đó cũng giúp bản thân có khoảng lặng để nhìn lại chính mình. “Em thấy những điều này có ích với em. Mọi thứ đều có hai mặt của một vấn đề. Nếu mình ở trong một môi trường luôn luôn thân thiện, tốt đẹp với mình, mình sẽ không có động lực để bứt phá, thay đổi và nhìn lại bản thân,” OSAD bộc bạch.

OSAD nhớ lại thời gian nhận phải nhiều nhận xét tiêu cực khi theo đuổi đam mê âm nhạc.

Trong lúc trò chuyện với “sếp”, OSAD cũng công bố thông tin bản thân là "Quán quân" chương trình ATVNCG 2026. Dù ngay sau đó An Trương cũng thắc mắc rằng Anh Tài Thỏ DaLAB cũng nhận bản thân là Quán quân trong một tập “Xin Việc” trước đây, anh đã bổ sung ngay rằng thông tin đã được xác nhận chính thức trên trang fanpage của chương trình và bài viết đã nhận được lượng tương tác rất cao.

Thực chất, bài viết được đăng trong thời gian Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn “nắm quyền” fanpage chương trình trong vòng 5 giờ, sau khi giành chiến thắng ở thử thách trong Công diễn 4. Ảnh: YeaH1

Trong CV gửi đến chương trình, An Trương đề cập rằng OSAD đã ghi nhận tài năng của bản thân bao gồm rap, sáng tác, nấu ăn và dẫn chương trình. OSAD bật mí thêm, bản thân từng giữ vai trò MC chương trình "Bữa trưa vui vẻ" trong vòng 6 tháng. “Việc này đã giúp em tự tin hơn trước camera, học cách chia não ra làm hai, một nửa phải nói chuyện trước camera, và một nửa phải nghe lời của đạo diễn thông qua tai nhắc”, OSAD nhớ lại.

OSAD từng giữ vai trò MC chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV6 trong một khoảng thời gian. Ảnh: FBNV

Bên cạnh những tài năng chuyên môn, OSAD còn khiến “sếp” An Trương “trở tay không kịp” với một loạt tài lẻ khác được chuẩn bị kỹ càng. Anh chàng rapper đã chiêu đãi An Trương món thịt kho dưa nổi tiếng của mình, trình diễn kỹ năng gọt trái cây khéo léo, xoay Rubik dưới 1 phút, tính nhẩm, xoay mọi thứ hình dáng dẹt trên tay, phát ra tiếng gọi chim... OSAD hóm hỉnh tiết lộ, những việc anh không thể làm chỉ gồm đóng đinh và chặt gà. Sau đó, OSAD cũng nói thêm rằng bản thân không có kỹ năng sử dụng Microsoft Word và Excel.

Hàng loạt những "ngón nghề" được OSAD thể hiện trong khi "xin việc", từ xoay đồ vật, chơi Rubik, tạo tiếng gọi chim hay gọt trái cây.

Ngoài ra, OSAD cũng cho thấy khả năng làm thơ trôi chảy với nhiều thể loại và đề bài được "sếp" An Trương đưa ra. Anh chàng trổ tài nói tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung, khiến nhiều người xem ngạc nhiên vì phát âm chuẩn và ngữ điệu tự nhiên, đặc biệt là tiếng Hàn.

OSAD trổ tài làm thơ gửi đến An Trương và chương trình.

OSAD "tuôn một tràng" ngoại ngữ khiến "sếp" An Trương ngẩn người vì ngạc nhiên.