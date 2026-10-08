Orange và bạn trai kém tuổi ở hiện tại

Orange có lợi thế giọng hát, với sự kết hợp giữa âm sắc độc đáo, nội lực và khả năng xử lý linh hoạt. Và nữ ca sĩ đang tận dụng lợi thế đó để thử nghiệm nhiều hơn. Sau Cứ thế, Orange tiếp tục thử nghiệm với R&B và âm thanh điện tử trong Người xấu. Ca khúc có sự tham gia của 52Hz và VSTRA, đồng thời cho thấy nữ ca sĩ đang xây dựng một hướng đi có tính liên kết hơn cho album thứ hai ĐÃ ĐỜI.

Phụ trách phần âm nhạc lần này cho Orange là nhà sản xuất WOKEUP - bạn trai tin đồn của cô. Cả 2 đang đồng hành với nhau nhiều hơn trong âm nhạc. Từ màn kết hợp ở MV Cháy máy của WOKEUP, cả 2 tiếp tục cho thấy sự đồng điệu ở Người xấu.

Khi Orange kết hợp WOKEUP

Điểm đáng chú ý của Người xấu không chỉ nằm ở việc Orange hợp tác với những giọng ca có màu sắc âm nhạc rất khác nhau, gồm 52Hz và VSTRA, mà còn ở cách cô xây dựng một thế giới khác với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Trong MV, Orange xuất hiện với mái tóc cam cháy, trang phục nữ tính và hình ảnh quyến rũ. Đây là diện mạo tương đối khác so với hình ảnh có phần trầm và u tối từng gắn với nữ ca sĩ trong một số sản phẩm trước. Sự thay đổi ấy cũng phù hợp với câu chuyện Người xấu muốn kể. Nhân vật nam trong MV có ngoại hình kỳ dị, qua đó đại diện cho những người bị người khác nhìn nhận bằng định kiến. Câu hỏi được đặt ra không phải anh ta có thực sự “xấu” hay không, mà là cách một người bị gắn nhãn tiêu cực sẽ được nhìn nhận thế nào khi đứng trước tình yêu.

Thay vì để câu chuyện xoay quanh phán xét của số đông, ca khúc lựa chọn góc nhìn của cô gái. Với cô, người đàn ông ấy vẫn đáng được yêu thương và bảo vệ. Sự khác biệt về ngoại hình vì thế trở thành một cách trực quan để nói về định kiến, thay vì chỉ là chi tiết tạo nên màu sắc kỳ ảo cho MV.

Phần hình ảnh được xây dựng theo phong cách surreal, kết hợp những bối cảnh và nhân vật có tính tưởng tượng với câu chuyện tình cảm tương đối mềm mại. Sự đối lập này tạo nên không khí đặc trưng cho Người xấu: hình ảnh có phần kỳ quái nhưng cảm xúc của nhân vật lại khá gần gũi.

52Hz không phải gương mặt xa lạ với Orange. Cả hai từng gây chú ý khi cùng thể hiện Không đau nữa rồi tại Em xinh “say hi”. Tuy nhiên, Người xấu mới là lần đầu hai nữ ca sĩ cùng xuất hiện trong một sản phẩm thuộc dự án âm nhạc cá nhân của Orange.

Trong khi đó, VSTRA là nhân tố mới trong lần kết hợp này. 3 ca sĩ với tư duy âm nhạc và giọng hát rất đặc trưng lần đầu kết hợp, tạo nên nhiều yếu tố bất ngờ cho sản phẩm lần này của Orange.

Sự xuất hiện của 52Hz và VSTRA giúp Người xấu tránh trở thành một ca khúc chỉ xoay quanh màu sắc quen thuộc của Orange. Ba giọng hát được đặt ở những vị trí khác nhau, tạo nên sự chuyển đổi giữa chất tự sự, mềm mại và cá tính.

Phần sản xuất của WOKEUP tiếp tục đặt ca khúc trên nền R&B, nhưng được bổ sung những lớp âm thanh điện tử hiện đại. Cách xử lý này giúp Người xấu nối được phần âm nhạc với thế giới hình ảnh siêu thực của MV.

Về mặt âm nhạc, 3 ca sĩ nữ mang màu sắc khác nhau nhưng khá hòa quyện, ăn ý trong lần đầu hợp tác. Bài hát có giai điệu lôi cuốn và khá lạ tai so với những sản phẩm trước của Orange kèm theo lyrics đẹp, nội dung sâu sắc.

Orange lần đầu hợp tác VSTRA và 52Hz trong một sản phẩm âm nhạc. Ảnh: NVCC.

Nếu chỉ xét riêng từng sản phẩm, Cứ thế và Người xấu có thể được xem là hai ca khúc với màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, cả hai bắt đầu cho thấy một đường hướng tương đối rõ trong âm nhạc mới của Orange. ĐÃ ĐỜI là album phòng thu thứ hai của nữ ca sĩ. Qua những sản phẩm được giới thiệu gần đây, Orange không còn chỉ xây dựng từng ca khúc như những câu chuyện độc lập mà bắt đầu chú trọng hơn đến sự liên kết giữa âm nhạc, hình ảnh và cách xây dựng nhân vật.

Cứ thế có thể xem là điểm mở đầu cho quá trình này, còn Người xấu tiếp tục mở rộng thế giới đó theo một hướng sáng hơn. Orange không còn tập trung quá nhiều vào những gam màu buồn hay cảm giác nặng nề mà chuyển sang hình ảnh nữ tính, chủ động và giàu năng lượng hơn.

Sự thay đổi này cũng được thể hiện ngay trong cách Orange xuất hiện trên màn ảnh. Mái tóc cam nổi bật, hình ảnh quyến rũ và bối cảnh siêu thực tạo cảm giác về một Orange khác với hình dung quen thuộc của khán giả.

Tuy nhiên, Người xấu không hoàn toàn cắt đứt với những gì nữ ca sĩ từng làm. R&B vẫn là chất liệu quan trọng, trong khi cách kể chuyện thông qua hình ảnh tiếp tục được duy trì. Điểm khác nằm ở cách Orange sử dụng những yếu tố đó để tạo ra một diện mạo nhẹ nhàng và sáng hơn.

Thiếu sức cạnh tranh

Sau đêm chung kết 2 của Tinh hà “say hi” cách đây khoảng hai tuần, thị trường nhạc Việt chưa xuất hiện thêm sản phẩm mới đủ sức tạo hiệu ứng lớn. Lượng ca khúc phát hành tương đối thưa, trong khi những ca khúc đang được chú ý phần lớn vẫn là các sản phẩm ra mắt từ trước của Jack, MCK, Tinh hà "say hi". Đây là khoảng trống đáng kể để một bài hát mới nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của khán giả.

Với Người xấu, Orange có lợi thế khi phát hành đúng thời điểm thị trường thiếu một ca khúc mới thực sự nổi bật. Tuy nhiên, sau gần hai ngày lên sóng, sản phẩm vẫn chưa tạo được cú bật như kỳ vọng. Trên bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube ở danh mục âm nhạc Việt Nam, những vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các ca khúc đã phát hành từ những tuần trước của Tinh hà “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai và album của Jack, MCK.

Có âm nhạc chất lượng nhưng Người xấu chưa đủ sức cạnh tranh về thành tích. Ảnh: NVCC.

Đáng chú ý, Trễ giờ cơm của đội Quang Hùng đang giữ vị trí cao nhất, tiếp đó là Em tôi ở Anh trai vượt ngàn chông gai, Chờ chút… của CONGB và Sau hình bóng ấy của Dương Domic. Việc các sản phẩm cũ tiếp tục chiếm ưu thế cho thấy Người xấu chưa tạo được lực kéo đủ mạnh để nhanh chóng chen vào nhóm dẫn đầu, dù ra mắt trong thời điểm cạnh tranh về sản phẩm mới không quá gay gắt.

Thực tế, ít ngày qua, một số ca sĩ cũng trở lại với sản phẩm mới, chẳng hạn Thiều Bảo Trâm tung ra MV Tạnh mưa, Yeolan với MV Vạn lần có sự kết hợp của Coolkid, hay Ali Hoàng Dương có ca khúc Người được chọn khép lại hành trình Tinh hà "say hi".

Tuy nhiên, sức cạnh tranh của các sản phẩm kể trên cũng chưa đủ mạnh để làm nên một "thế cục" mới cho nhạc Việt vốn đang được thống trị bởi các anh trai hay sản phẩm của Jack, MCK.