Orange 'thả xích' nhạc trong album DADOI, Tăng Duy Tân, Vũ Thảo My đặt tên mới

Dự kiến vào ngày 19/11 tới, ca sĩ Orange sẽ phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên DADOI (Đã Đời), với danh sách gồm 13 ca khúc, 1 intro, 1 interlude (đoạn chuyển). Tuy nhiên, chiều 13/11, "Mộng Cam" làm fan nháo nhào, còn công ty quản lý và đối tác "đứng tim" khi bất ngờ "thả xích" đường dẫn chứa toàn bộ tệp âm thanh. Trên trang cá nhân, tác giả ca khúc Bát Cơm Mặn chia sẻ: "15 phút khóa link".

Để tăng thêm phần kịch tính, trong phần bình luận, Orange để lại đường dẫn liên kết và viết thêm: "Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đợi ngày 19/11 nhé". "Cú nổ lớn" này khiến fan không chần chừ mà bấm vào, mừng thầm vì giao diện như ảnh chụp màn hình được giọng ca Người Lạ Ơi đính kèm.

Orange hé lộ danh sách các ca khúc trong album DADOI dưới dạng "mật mã".

Dẫu vậy, netizen được dịp cười bò khi "đập hộp" và nhận ra tất cả chỉ là... "một cú lừa": 12 thư mục đang ở trạng thái "vườn không nhà trống". Trong khi đó, thư mục đầu tiên có tên TL (intro) chứa một tệp tin ghi âm có giọng nói của Orange với câu thoại: "Đừng có nôn, đợi xíu", thư mục thứ 7 CGAY "dội gáo nước lạnh": "Nghĩ gì mà có nhạc ngay bây giờ", còn thư mục thứ 15 DD là lời nhắc nhở đầy "nũng nịu": "Biết muốn nghe rồi mà 19/11 20h nhé".

Những âm thanh "sít-rịt" từ kho nhạc do Orange chia sẻ.

Nhiều khán giả "thích cái cách" cô "Ong Bây Bi" làm truyền thông cho album sắp ra mắt, dù bị "dính bẫy" vẫn diễn tới cùng: "Bài nào cũng đỉnh vậy trời, vừa nghe vừa khóc ướt hết 45 bịch khăn giấy", "Nhạc hay nha bà, tui nghe mà tui gật gù luôn á",...

Trước đó, Orange cũng mang đến cho Tăng Duy Tân, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My,... thử thách đoán tên bài hát từ những ký tự viết tắt. Chủ nhân hit Dạ Vũ hóm hỉnh đưa ra những cụm từ như tài lộc, cười thấy gớm, béo thế em khiến Orange vội dừng clip.

Tăng Duy Tân đặt tên cho các bài hát trong album DADOI. - Nguồn clip: Orange

"Vũ trụ Mario﻿" giật mình với ca khúc viết tắt CGAY.

Còn nhớ cách đây 2 năm, trước thời điểm ra mắt album đầu tay Cam'On, Orange từng phủ sóng mạng xã hội với màn thách fan đoán tên album từ những chữ cái viết tắt, và được đông đảo đồng nghiệp như Tóc Tiên, Hoàng Dũng, Vũ Thảo My,... hưởng ứng. Với Cam'On, Á quân The Masked Singer Vietnam 2023 đã gặt hái nhiều thành công, với loạt hit triệu lượt nghe như Cuộc Gọi Về Nhà, Gặp Lại Năm Ta 60,...

Sau khi đạt danh hiệu Á quân Our Song Vietnam 2024, trong năm 2025, Orange tiếp tục là "cô ong chăm chỉ", hoạt động sôi nổi. Nữ ca sĩ tạo dấu ấn tại chương trình Em Xinh "Say Hi", cùng 52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, khách mời Pháp Kiều mang đến ca khúc Không Đau Nữa Rồi - nhận giải The Best Hit. Giọng ca sinh năm 1997 cũng xuất sắc ghi tên vào đội hình BEST5. Ngoài ra, Orange còn "say hi" với khán giả ở vị "feat dạo", góp giọng trong các dự án của producer 2pillz (Nghĩ Một Tí), WOKEUP (Cháy Máy).

Tháng 9/2026, Orange mở đường cho album DADOI bằng MV Cứ Thế, kết hợp ăn ý cùng "Thỏ Xỏ Khuyên" Hoàng Dũng, "đánh úp" MV Người Xấu (ft. VSTRA, 52Hz) nhận về "tín hiệu" khả quan, đạt thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc.