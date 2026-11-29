MU của Pochettino chỉ hơn Ipswich 1,26 điểm trên bảng xếp hạng dự báo của Opta.

Theo số liệu Opta được Sports Illustrated công bố sau loạt trận ngày 28/11, MU xếp cuối bảng trong 11,12% số kịch bản mô phỏng mùa giải 2026/27. Cơ hội để thầy trò Mauricio Pochettino cán đích ở bất kỳ vị trí nào từ thứ 10 trở lên là 11,21%. Chênh lệch giữa hai khả năng chỉ là 0,09 điểm phần trăm.

Opta vẫn nghiêng về khả năng MU trụ hạng. Với trung bình 41,46 điểm qua các lần mô phỏng, đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng dự báo. Tuy nhiên, hai tân binh ngay sau họ cũng đạt mức điểm tương đương. Coventry City xếp thứ 17 với 40,67 điểm, còn Ipswich Town đứng thứ 18 với 40,20 điểm.

Như vậy, khoảng cách dự kiến giữa MU và đội phải xuống hạng chỉ là 1,26 điểm. Vị trí thứ 16 cũng dễ tạo cảm giác MU an toàn hơn thực tế. Khi tính riêng từng thứ hạng, khả năng họ đứng thứ 19 (11,31%) còn cao hơn khả năng về thứ 16 (10,07%). Gộp cả ba vị trí cuối bảng, MU phải rời Premier League trong 32,94% số kịch bản.

Trên sân cỏ, tình thế của MU còn ngặt nghèo hơn vị trí thứ 16 mà Opta dự báo. Sau thất bại trước Brentford tối 28/11, đội bóng của Pochettino đứng thứ 19, chỉ trên Crystal Palace. Nếu Palace thắng Hull City ngày 29/11, MU sẽ rơi xuống đáy bảng.

Pochettino có lý do để tiếc những cơ hội đầu trận tại Old Trafford. Harry Maguire đánh đầu trúng xà ngang, còn Patrick Dorgu dứt điểm chệch cột. Nhưng kể từ khi Senne Lammens để cú sút chính diện của Callum Wilson lọt qua hai tay, MU chỉ trụ được thêm 13 phút trước khi chính Wilson nhân đôi cách biệt.

Sáu ngày sau thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield, MU lại thua với cùng tỷ số. Chuỗi không thắng của họ ở giải vô địch Anh đã kéo dài 10 trận, lâu nhất kể từ năm 1990. Pochettino tiếp quản đội bóng khi chuỗi trận ấy đã bắt đầu, nhưng qua hai vòng đầu dưới thời ông, MU thủng lưới tám lần mà chưa ghi nổi một bàn.