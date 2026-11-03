OPPO Watch 5 lộ ảnh thực tế: mặt vuông dày 9.2 mm, nặng dưới 27 gram, dự kiến ra mắt tháng 11/2026

OPPO Watch 5 vừa lộ diện qua ảnh chụp thực tế với thiết kế mặt vuông tối giản, độ dày khoảng 9.2 mm và trọng lượng chưa đến 27 gram. Theo thông tin được hé lộ, mẫu smartwatch này dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm 2026.

Thiết bị chưa phát hành này được bắt gặp tại một buổi hòa nhạc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Đây là những hình ảnh cận cảnh đầu tiên về ngôn ngữ thiết kế mới mà OPPO đang chuẩn bị đưa trở lại thị trường thiết bị đeo, theo Gizmochina.

Mặt vuông viền mỏng: OPPO định hình lại dáng vẻ smartwatch

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy OPPO Watch 5 có mặt đồng hồ hình vuông, viền màn hình rất mỏng ở cả bốn cạnh để tối ưu không gian hiển thị. Máy dày khoảng 9.2 mm, nặng chưa đến 27 gram, dùng khung viền hợp kim nhôm đạt chuẩn hàng không và có một nút xoay cơ học ở góc trên bên phải.

Giám đốc sản phẩm hệ sinh thái của OPPO, Qiao Jiadong, cùng các nguồn tin rò rỉ trước đó đều xác nhận thiết bị hướng tới sự mỏng nhẹ.

Ảnh thực tế OPPO Watch 5

Việc quay lại mặt vuông đánh dấu một thay đổi có chủ đích. Trong vài năm gần đây, hãng tập trung nhiều hơn cho dòng Watch S có mặt tròn. Thông tin chứng nhận từ cơ quan SDPPI của Indonesia với số model OVWE266 cũng cho thấy thiết bị đã sẵn sàng tiến ra thị trường.

Theo dõi mỡ thừa và các chỉ số sức khỏe quen thuộc

Bên cạnh kiểu dáng, OPPO Watch 5 tập trung vào các tính năng phục vụ đời sống thường nhật và tập luyện thể thao. Thông tin kỹ thuật ghi nhận khả năng theo dõi tiêu hao mỡ thừa, cùng các chỉ số quen thuộc như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và các hoạt động vận động khác.

Giá khoảng 1,000 nhân dân tệ: thấp hơn đáng kể so với thế hệ trước

Các chương trình đặt trước đã bắt đầu xuất hiện trên kênh chính thức của OPPO, với mức giá dự kiến khoảng 1,000 nhân dân tệ. Con số này dễ tiếp cận hơn so với thế hệ tiền nhiệm OPPO Watch 5 Pro ra mắt năm 2023, có vỏ thép không gỉ, chip Snapdragon W5 và giá khởi điểm từ 2,299 nhân dân tệ.

Đáng lưu ý, các thông số trên chủ yếu đến từ hình ảnh rò rỉ, thông tin chứng nhận và nguồn tin trước đó. Cấu hình chi tiết và giá bán chính thức cần chờ OPPO công bố.

Ra mắt cùng Reno 17 series và Pad Air 6 vào tháng 11

Theo kế hoạch được hé lộ, OPPO Watch 5 dự kiến trình làng tại sự kiện diễn ra vào tháng 11 năm 2026. Thiết bị sẽ xuất hiện cùng lúc với dòng điện thoại OPPO Reno 17 series và máy tính bảng OPPO Pad Air 6, đánh dấu một đợt ra mắt phần cứng quy mô lớn của hãng.

Smartwatch mới của OPPO sẽ ra mắt vào tháng 11 này

Nhìn chung, OPPO Watch 5 cho thấy hướng đi rõ ràng: thiết kế mặt vuông mỏng nhẹ, tính năng sức khỏe và thể thao thiết thực, cùng mức giá dự kiến thấp hơn đáng kể so với mẫu Pro đời trước.