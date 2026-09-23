OPPO trình làng Find X10 Pro Max với 3 camera 200 MP

Điện thoại đầu tiên thế giới có ba camera 200 MP. (Ảnh: gizmochina)

Find X10 Pro Max giữ cụm camera vuông bo góc quen thuộc, trong khi đèn LED được đặt riêng trong mô-đun hình viên thuốc. Mặt lưng có logo Hasselblad, bề mặt kim loại mịn và họa tiết dệt lấy cảm hứng từ máy ảnh phim cổ điển.

Máy sử dụng màn hình LTPO OLED 6,78 inch, độ sáng tối thiểu 1 nit và độ sáng cực đại 2.000 nit. Tấm nền bao phủ 95% không gian màu BT.2020, hỗ trợ PWM Dimming 3.840 Hz. Cảm biến ánh sáng môi trường 5 kênh giúp điều chỉnh độ sáng và màu sắc theo điều kiện xung quanh.

Điểm nhấn của Find X10 Pro Max là hệ thống ba camera Hasselblad cùng độ phân giải 200 MP. Theo thông tin OPPO công bố, đây là điện thoại đầu tiên trên thế giới có cấu hình camera này. Camera góc siêu rộng dùng cảm biến 1/1,56 inch, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 124 độ; khả năng thu sáng được hãng cho biết tăng 202% so với thế hệ trước.

Camera chính có khẩu độ f/1.5, tiêu cự tương đương 24 mm và hỗ trợ dải tương phản động 17 EV trong một khung hình. Camera tele có tiêu cự tương đương 70 mm, khẩu độ f/2.1, lấy nét ở khoảng cách 10 cm và chống rung chuẩn CIPA 7.5. Người dùng có thể lắp thêm bộ ống kính teleconverter Hasselblad để mở rộng khả năng chụp xa tới mức zoom 20x.

Về xử lý hình ảnh, OPPO trang bị ống kính tái tạo màu Danxia thế hệ thứ hai cùng LUMO Native Light and Shadow Engine. Cảm biến DeepPix mới được công bố tăng 60% khả năng chứa điện tích toàn phần, nhằm giữ chi tiết tốt hơn ở cảnh có độ tương phản cao.

Cả ba camera sau đều hỗ trợ quay 8K Log. Chế độ Dolby Vision 4K 120 FPS hoạt động ở mọi tiêu cự, đi kèm tính năng chống rung đường chân trời. OPPO cũng hợp tác với TILTA và Blackmagic Camera để hỗ trợ Dolby Vision, O-Log2 và chế độ quay Open Gate trên thiết bị.

OPPO Find X10 Pro Max sử dụng chip Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm. (Ảnh: gizmochina).

Find X10 Pro Max sử dụng chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, pin 8.000 mAh, sạc có dây 80W và sạc không dây 50W. Máy chạy ColorOS 17 với hệ thống lập lịch Tide Engine. Theo OPPO, khoảng cách giữa hai lần chụp ảnh 200 MP giảm còn 0,7 giây. Tính năng Xiao Bu Space giúp tập hợp thông tin như lịch bay, lịch trình để người dùng tra cứu.

Thiết bị đạt các chuẩn chống bụi, nước IP66, IP68, IP69 và chứng nhận 5 sao của SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi, va đập. Máy có ba màu Moon White, Warm Orange và Light Titanium.

Tại Trung Quốc, bốn phiên bản bộ nhớ có giá từ 6.799 đến 8.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26,4-34,9 triệu đồng.

OPPO hiện chưa công bố giá và thời điểm mở bán tại các thị trường ngoài Trung Quốc