OPPO tạm dừng phát triển Find X10 Ultra: Áp lực chi phí linh kiện và những đồn đoán về hệ thống camera khủng

Nguồn tin rò rỉ và cấu hình camera đầy tham vọng của Find X10 Ultra

Thông tin ban đầu xuất phát từ tài khoản rò rỉ quen thuộc Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, cho biết OPPO đã tạm dừng phát triển một dòng flagship sắp ra mắt. Trong phần thảo luận, nguồn tin này hé lộ dự án bị đình chỉ thuộc dòng Find X10. Dựa vào chu kỳ sản phẩm và các dữ liệu liên quan, các chuyên trang công nghệ như Android Authority nhận định thiết bị nằm trong tầm ngắm chính là mẫu Find X10 Ultra.

Trước khi vướng tin đồn tạm dừng, mẫu flagship này từng thu hút sự chú ý lớn nhờ những đồn đoán về hệ thống nhiếp ảnh di động cực kỳ mạnh mẽ. Thiết bị được kỳ vọng sẽ tích hợp cảm biến chính 200 megapixel, ống kính góc siêu rộng 200 megapixel, camera tele tiềm vọng quang học 3x đạt độ phân giải 200 megapixel và một ống kính tele tiềm vọng 10x độ phân giải 50 megapixel. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những cấu hình phần cứng camera có quy mô đầu tư lớn nhất trên thị trường smartphone.

Nguyên nhân đằng sau quyết định tạm dừng và triển vọng thị trường

Giới phân tích đặt giả thuyết rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung cùng biến động tăng giá của linh kiện bộ nhớ trên thị trường toàn cầu có thể là nguyên nhân chính. Việc tích hợp hàng loạt cảm biến phân giải cao cùng cấu hình phần cứng đỉnh cao đẩy chi phí sản xuất linh kiện lên mức rất cao, gây áp lực trực tiếp lên giá thành sản phẩm bán ra và biên lợi nhuận của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, người dùng quan tâm đến thương hiệu này chưa phải quá lo lắng. Mẫu Find X9 Ultra tiền nhiệm mới chỉ ra mắt vào tháng 5, do đó dòng Find X10 Ultra vốn chưa có lịch trình trình làng trong ngắn hạn. Việc tạm dừng dự án ở giai đoạn này mới chỉ dừng lại ở mức độ cân nhắc kỹ thuật hoặc điều chỉnh tiến độ từ phía nhà sản xuất, chưa đồng nghĩa với quyết định hủy bỏ hoàn toàn sản phẩm. OPPO vẫn còn nhiều thời gian để đánh giá lại thị trường trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng cho thế hệ flagship tiếp theo.