Cả Oppo Reno17 và Reno17 Pro đều sở hữu khung viền kim loại, cảm biến vân tay quang học đặt dưới màn hình và khả năng kháng bụi, kháng nước ở mức cao. Theo công bố, dòng sản phẩm hỗ trợ các tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước bụi bẩn, nước xâm nhập cũng như những điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt. Mặt trước của hai thiết bị được bảo vệ bằng kính Oppo Crystal Shield Glass.

Oppo Reno17.

Dòng Reno17 có nhiều tùy chọn màu sắc, gồm Qiyu Miao, trắng băng nguyệt, nâu ca cao và trắng tuyết đầu tiên. Đáng chú ý, phiên bản Qiyu Miao được ứng dụng công nghệ hoàn thiện bề mặt 3D Ice Transparent Floating Process 2.0, kết hợp cụm camera sau bằng kính nguyên khối được xử lý bằng kỹ thuật khắc lạnh, tạo hiệu ứng thị giác riêng biệt.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản thể hiện rõ ở kích thước màn hình. Oppo Reno17 tiêu chuẩn sử dụng tấm nền OLED phẳng 6,56 inch, độ phân giải 1,5K (2.624x1.208 pixel) cùng tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Màn hình này có độ sáng tối đa cục bộ được công bố lên tới 6.000 nit, hỗ trợ hiển thị nội dung rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Oppo Reno17 Pro.

Trong khi đó, Oppo Reno17 Pro sở hữu màn hình OLED phẳng nhỏ hơn, kích thước 6,32 inch, độ phân giải 2.640x1.216 pixel và tần số quét 120Hz. Độ sáng tối đa cục bộ của phiên bản Pro đạt 3.600 nit. Với kích thước này, Reno17 Pro hướng đến người dùng thích smartphone nhỏ gọn nhưng vẫn muốn có màn hình độ phân giải cao và tần số quét lớn.

Oppo Reno17 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm, đi kèm GPU Adreno 722. Đây là nền tảng hướng đến khả năng cân bằng giữa hiệu suất xử lý và mức tiêu thụ năng lượng, đáp ứng các tác vụ thường ngày cũng như nhu cầu giải trí trên điện thoại.

Trong khi đó, Reno17 Pro sử dụng nền tảng MediaTek Dimensity 9500s theo bảng thông số kỹ thuật được công bố, kết hợp GPU Immortalis-G925 MC12. Hai mẫu máy đều có RAM LPDDR5X với các tùy chọn 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ trong UFS 3.1. Riêng Reno17 cung cấp các phiên bản lưu trữ 256GB, 512GB và 1TB, còn Reno17 Pro có hai lựa chọn 256GB và 512GB. Cả hai được cài đặt sẵn Android 17 với giao diện ColorOS 17.

Dung lượng pin là một trong những nâng cấp đáng chú ý trên dòng Oppo Reno17. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu viên pin 8.000mAh, trong khi Reno17 Pro được trang bị pin 7.250mAh. Đây là mức dung lượng lớn, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng cho các nhu cầu như xem video, lướt web, chơi game và liên lạc trong ngày. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 80W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng. Tuy nhiên, dòng Reno17 không hỗ trợ sạc không dây.

Khả năng chụp ảnh tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển dòng Reno của Oppo. Reno17 tiêu chuẩn sở hữu hệ thống ba camera sau, gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8 có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 116 độ và camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3,5x, đồng thời được trang bị OIS.

Oppo Reno17 Pro nổi bật hơn với camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1,56 inch, khẩu độ f/1.8 và chống rung quang học. Hai camera còn lại gồm ống kính góc siêu rộng 50MP, góc nhìn 116 độ và camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3,5x. Cách bố trí này giúp phiên bản Pro có lợi thế về độ phân giải camera chính, đồng thời duy trì khả năng chụp ảnh góc rộng và zoom xa.

Ở mặt trước, cả Oppo Reno17 và Reno17 Pro đều được trang bị camera selfie 50MP, hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Hệ thống camera sau của hai mẫu máy cũng hỗ trợ quay video 4K 60fps. Bên cạnh phần cứng, Oppo giới thiệu loạt công nghệ xử lý hình ảnh mới nhằm cải thiện chất lượng ảnh chân dung và trải nghiệm sáng tạo nội dung.

Cả hai thiết bị hỗ trợ tính năng Ảnh động 4K Ultra HD trên mọi tiêu cự, kéo dài thời lượng ghi hình từ 3 giây lên 6 giây. Công nghệ Natural Color và Natural Tone 3.0 được tích hợp nhằm tái tạo màu sắc, tông da tự nhiên hơn, trong khi công cụ Live Color Palette cho phép người dùng tùy chỉnh tông màu trực tiếp trên thiết bị. Những nâng cấp này hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên chụp ảnh chân dung, ghi lại khoảnh khắc và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.

Cùng với dòng smartphone Reno17, Oppo cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp của phụ kiện màn hình selfie Oppo Bubble. Thiết bị có thiết kế màn hình tròn, hỗ trợ hiển thị hình nền động hoặc tĩnh với nhiều nội dung cá nhân hóa như nhân vật IP, thú cưng, biểu tượng cảm xúc, văn bản và nhãn dán do người dùng tự tạo. Oppo Bubble còn có thể hiển thị hiệu ứng hình ảnh và mặt đồng hồ tùy chọn, đồng thời hỗ trợ xem trước ảnh selfie từ camera sau với độ nét cao.

Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng xem trước hình ảnh từ xa ở khoảng cách tối đa 10 mét và chụp ảnh nhóm nhiều người. Phụ kiện này sử dụng kết nối từ tính, có thể gắn vào điện thoại hoặc được sử dụng như vật trang trí túi xách, mặt dây chuyền, trâm cài và phụ kiện cá nhân. Oppo Bubble được tích hợp pin 550mAh, giá bán tại Trung Quốc là 399 Nhân dân tệ (tương đương 1,54 triệu đồng).

Tại thị trường Trung Quốc, Oppo Reno17 có giá khởi điểm 3.599 Nhân dân tệ (13,88 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB. Bản RAM 12GB và bộ nhớ 256GB có giá 3.799 Nhân dân tệ (14,65 triệu đồng); phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được niêm yết ở mức 3.999 Nhân dân tệ (15,42 triệu đồng). Cao nhất là phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 1TB với giá 4.899 Nhân dân tệ (18,89 triệu đồng).

Đối với Oppo Reno17 Pro, mức giá khởi điểm là 4.199 Nhân dân tệ (16,19 triệu đồng) cho bản RAM 8GB, bộ nhớ 256GB; phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB có giá 4.599 Nhân dân tệ (17,74 triệu đồng), trong khi bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được bán với giá 4.999 Nhân dân tệ (19,28 triệu đồng). Cả hai mẫu smartphone đã cho phép đặt hàng trước và dự kiến chính thức lên kệ tại Trung Quốc từ ngày 20/11.

- Video trên tay Oppo Reno17 Pro. Nguồn: Kingmi Mobile.