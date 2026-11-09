OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ thiết kế mặt lưng họa tiết mèo phát sáng, ra mắt ngày 16/11

OPPO đã chính thức xác nhận dòng Reno17 series sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 16/11. Hãng đồng thời công bố hình ảnh thiết kế hoàn chỉnh của hai mẫu Reno17 và Reno17 Pro, với điểm nhấn là họa tiết hình mèo phát sáng ở mặt lưng.

Sự kiện cũng đánh dấu sự xuất hiện của máy tính bảng Pad Air 6 và đồng hồ thông minh Watch 5. Hiện các trang niêm yết sản phẩm đã mở nhận đặt hàng trước.

Ảnh render chính thức của OPPO Reno17

Mặt lưng họa tiết mèo phát sáng và ba tùy chọn màu cho mỗi phiên bản

Theo hình ảnh trên cửa hàng trực tuyến của OPPO tại Trung Quốc, mặt lưng là điểm khác biệt rõ nét nhất của dòng Reno17. Mỗi phiên bản có ba tùy chọn màu, trong đó hai máy dùng chung các màu Encounter Cat và Cocoa Brown.

OPPO Reno17: Encounter Cat, Ice Moon White và Cocoa Brown.

OPPO Reno17 Pro: Encounter Cat, First Snow White và Cocoa Brown.

Ảnh render chính thức của OPPO Reno17 Pro

Phiên bản Encounter Cat mang sắc xanh nhạt, kết hợp đường nét hình con mèo được in nổi ở mặt sau. Tùy chọn Cocoa Brown có lớp hoàn thiện dạng nhám.

Hai màu trắng được phân biệt rõ giữa các phiên bản. Ice Moon White của bản tiêu chuẩn có họa tiết gợn sóng lăn tăn, còn First Snow White của bản Pro là mặt lưng trắng nhẵn, tối giản.

Về kích thước, Reno17 Pro gọn nhẹ hơn bản tiêu chuẩn và có phần cắt dành cho camera trước nhỏ hơn.

Cấu hình rò rỉ: bản tiêu chuẩn ưu tiên màn hình và pin, bản Pro ưu tiên hiệu năng

OPPO chưa xác nhận thông số phần cứng. Tuy nhiên, các nguồn tin rò rỉ trước đó cho thấy hai máy được dự đoán dùng chung các cấu hình bộ nhớ 8GB RAM + 256GB ROM, 12GB RAM + 256GB ROM và 12GB RAM + 512GB ROM. Điểm khác biệt nằm ở màn hình, vi xử lý và dung lượng pin.

Theo các thông tin này, Reno17 tiêu chuẩn có màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao hơn. Ngược lại, Reno17 Pro đi theo hướng thân máy nhỏ gọn nhưng dùng dòng chip có hiệu năng cao hơn.

Những điểm cần chờ xác nhận tại sự kiện 16/11

Toàn bộ thông số trên mới chỉ là thông tin rò rỉ. OPPO sẽ công bố cấu hình chính thức khi sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày 16/11.

Thông tin về giá bán và thời điểm phát hành cụ thể cũng chưa được nêu trong nguồn tin hiện có.