OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ thiết kế mặt lưng họa tiết mèo phát sáng, ra mắt ngày 16/11

OPPO vừa chính thức xác nhận dòng điện thoại Reno17 series sẽ được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào ngày 16/11. Hãng đồng thời công bố hình ảnh thiết kế hoàn chỉnh của hai mẫu máy là Reno17 và Reno17 Pro, với điểm nhấn là họa tiết hình mèo phát sáng ở mặt lưng.

Sự kiện này cũng đánh dấu sự xuất hiện của máy tính bảng Pad Air 6 và đồng hồ thông minh Watch 5. Hiện các trang niêm yết sản phẩm đã mở nhận đặt hàng trước cùng ảnh render của hai smartphone mới.

Ảnh render chính thức của OPPO Reno17

Mặt lưng họa tiết mèo: điểm khác biệt của Reno17 series

Theo hình ảnh đăng trên cửa hàng trực tuyến của OPPO tại Trung Quốc, dòng Reno17 tạo sự khác biệt rõ nét ở mặt lưng với họa tiết hình mèo phát sáng. Đây cũng là yếu tố nhận diện chính của thế hệ máy mới.

Bản tiêu chuẩn Reno17 có ba tùy chọn màu gồm Encounter Cat, Ice Moon White và Cocoa Brown. Trong khi đó, Reno17 Pro có các màu Encounter Cat, First Snow White và Cocoa Brown.

Ảnh render chính thức của OPPO Reno17 Pro

Mỗi phiên bản màu một kiểu hoàn thiện

Encounter Cat: sắc xanh nhạt kết hợp đường nét con mèo được in nổi ở mặt sau.

Ice Moon White (Reno17): mặt lưng có họa tiết gợn sóng lăn tăn.

First Snow White (Reno17 Pro): mặt lưng màu trắng nhẵn, tối giản.

Cocoa Brown: lớp hoàn thiện dạng nhám.

Về kích thước tổng thể, Reno17 Pro gọn nhẹ hơn bản tiêu chuẩn và có phần cắt dành cho camera trước nhỏ hơn.

Cấu hình rò rỉ: màn hình lớn và pin cao đối đầu chip mạnh hơn

Theo Gizmochina, thông số phần cứng chưa được OPPO xác nhận chính thức. Tuy nhiên, các nguồn tin rò rỉ trước đó đã phác họa sự khác biệt rõ rệt giữa hai thiết bị.

Cả hai máy được dự đoán dùng chung các cấu hình bộ nhớ gồm 8GB RAM + 256GB ROM, 12GB RAM + 256GB ROM và 12GB RAM + 512GB ROM. Khác biệt nằm ở màn hình, vi xử lý và dung lượng pin.

Hai hướng đi trái ngược trong cùng một dòng máy

Reno17 tiêu chuẩn được cho là có màn hình lớn hơn và dung lượng pin cao hơn. Ngược lại, bản Pro đi theo hướng thân máy nhỏ gọn nhưng dùng dòng chip hiệu năng cao hơn.

Cách phân hóa này cho thấy hai phiên bản hướng đến những nhu cầu khác nhau: một bên ưu tiên màn hình và thời lượng pin, một bên ưu tiên kích thước gọn và sức mạnh xử lý. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin rò rỉ và cần chờ xác nhận chính thức.

Điều cần chờ đến ngày 16/11

Toàn bộ thông số trên sẽ được kiểm chứng khi sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày 16/11. Đến thời điểm đó, người dùng cũng sẽ biết thêm về giá bán và các chi tiết khác của Reno17 series, cũng như Pad Air 6 và Watch 5.