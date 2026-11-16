OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình trên Google Play Console: pin 8.000mAh, camera 200MP

OPPO Reno17 và Reno17 Pro vừa được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu Google Play Console, ngay trước sự kiện ra mắt tại Trung Quốc. Phần lớn thông số chi tiết của hai máy đến từ chuyên gia rò rỉ DCS, trong đó điểm khác biệt nổi bật nằm ở vi xử lý, camera chính và dung lượng pin.

Google Play Console xác nhận gì về Reno17 và Reno17 Pro?

Danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console cho thấy thế hệ smartphone mới của OPPO đã tồn tại trong hệ thống. Bản tiêu chuẩn mang mã kiểu máy PYK110 và mã thiết bị OP65AFL1. Reno17 Pro được định danh với mã kiểu máy PND110 và mã thiết bị OP669FL1.

OPPO chuẩn bị ra mắt dòng Reno17

Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp chi tiết về cấu hình. Thông số kỹ thuật dự kiến được chuyên gia rò rỉ DCS bổ sung, giúp người dùng hình dung những nâng cấp phần cứng mà hãng sắp giới thiệu.

Màn hình và chip xử lý: hai hướng đi khác nhau

Về hiển thị, bản tiêu chuẩn được cho là dùng màn hình phẳng LTPS 1.5K kích thước 6.56 inch. Reno17 Pro có màn hình nhỏ hơn, 6.32 inch, nhưng vẫn giữ tấm nền LTPS 1.5K.

Thông tin dòng máy trên Google Play Console

Sức mạnh xử lý được phân cấp rõ rệt. Reno17 dự kiến dùng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, còn Reno17 Pro sử dụng Dimensity 8550 SUPER, con chip được nguồn tin mô tả là mạnh hơn.

Camera 200MP trên bản Pro và pin lớn trên bản tiêu chuẩn

Cả hai máy đều có camera trước 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom 3.5x ở mặt lưng. Khác biệt nằm ở cảm biến chính: bản tiêu chuẩn dùng 50MP, trong khi Reno17 Pro nâng lên 200MP.

Cấu hình rò rỉ của bộ đôi smartphone mới

Về năng lượng, nguồn tin cho biết Reno17 có pin 8.000mAh, còn Reno17 Pro là 7.200mAh. Hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh 80W, đi kèm khung viền kim loại và cảm biến vân tay quang học. Riêng bản Pro có đại sứ thương hiệu Song Yuqi.

Bảng so sánh cấu hình dự kiến

Dựa trên rò rỉ từ DCS và dữ liệu Google Play Console, sự khác biệt giữa hai máy tập trung vào kích thước màn hình, vi xử lý, camera chính và dung lượng pin.

Hai định hướng sản phẩm và lưu ý về độ tin cậy

Reno17 Pro có màn hình nhỏ hơn nhưng lại dùng cảm biến chính 200MP và chip mạnh hơn. Điều này cho thấy hãng hướng thiết bị này đến trải nghiệm nhiếp ảnh nhỏ gọn, cao cấp. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn ưu tiên thời lượng sử dụng với viên pin lớn hơn.

Cần lưu ý rằng Google Play Console chỉ xác nhận mã máy, còn phần lớn thông số đến từ nguồn rò rỉ. Do đó, người dùng nên chờ công bố chính thức từ OPPO. Sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào chiều tối ngày công bố tại Trung Quốc, nơi giá bán và thời điểm phát hành toàn cầu sẽ được làm rõ.