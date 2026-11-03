OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình: pin tới 8.000mAh, camera tiềm vọng 50MP, ra mắt tháng 11

OPPO Reno17 và Reno17 Pro, hai mẫu smartphone dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong tháng 11, vừa lộ cấu hình với camera tiềm vọng 50MP ở cả hai máy và pin lớn hơn đáng kể so với dòng Reno16. Thông tin đến từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, hiện chưa được OPPO xác nhận.

Cấu hình OPPO Reno17 và Reno17 Pro được hé lộ

Camera tiềm vọng 50MP và hai kích thước màn hình khác nhau

Theo dữ liệu rò rỉ, cả hai mẫu máy đều được trang bị camera tiềm vọng 50 megapixel ở mặt sau. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cảm biến chính hay ống kính góc siêu rộng hiện vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Ở mặt trước, OPPO Reno17 bản tiêu chuẩn có màn hình 6.5 inch. Trong khi đó, Reno17 Pro dùng tấm nền nhỏ hơn, kích thước 6.3 inch, tạo ra sự khác biệt rõ về không gian hiển thị giữa hai phiên bản.

Hai hướng chip xử lý, hai mức pin đều vượt ngưỡng 7.000mAh

Về hiệu năng, OPPO được cho là dùng hai dòng chip của hai hãng khác nhau. Reno17 tiêu chuẩn dự kiến chạy Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm, còn Reno17 Pro sử dụng Dimensity 8550 của MediaTek.

Dung lượng pin là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất. Reno17 được cho là có viên pin thuộc phân khúc 8.000mAh, còn Reno17 Pro thấp hơn một chút, ở mức 7.200mAh. Cả hai đều cao hơn giới hạn 7.000mAh của dòng OPPO Reno16.

Dòng OPPO Reno17 sẽ có pin dung lượng cao

Bảng so sánh nhanh theo thông tin rò rỉ

Đáng lưu ý, bảng trên chỉ tổng hợp các thông số được nhắc đến trong nguồn tin rò rỉ. Những thông số còn lại, như cảm biến chính hay ống kính góc siêu rộng, chưa có dữ liệu.

Ba cấu hình bộ nhớ và năm tùy chọn màu sắc

Bên cạnh phần cứng, nguồn tin còn đề cập ba cấu hình bộ nhớ cho dòng sản phẩm này. Cụ thể gồm 8GB RAM với bộ nhớ trong 256GB, 12GB RAM với 256GB, và phiên bản cao nhất là 12GB RAM với 500GB bộ nhớ trong.

OPPO Reno17 Series sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc và bộ nhớ

Danh sách màu sắc dự kiến gồm năm tùy chọn, được dịch lại qua các tên gọi Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink và Encounter Cat. Hiện hãng chưa xác nhận cấu hình bộ nhớ nào đi kèm từng màu cụ thể.

Điều cần lưu ý trước khi sự kiện ra mắt diễn ra

Toàn bộ thông tin trên vẫn ở mức rò rỉ. OPPO chưa xác nhận chính thức về cấu hình cũng như mức giá bán của OPPO Reno17 và Reno17 Pro. Các chi tiết cụ thể hơn dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt vào tháng 11.