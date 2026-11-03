OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình: pin tới 8.000mAh, camera tiềm vọng 50MP, ra mắt tháng 11
Theo Digital Chat Station, OPPO Reno17 dùng Snapdragon 7 Gen 4, Reno17 Pro dùng Dimensity 8550, pin 8.000mAh và 7.200mAh, ra mắt tại Trung Quốc tháng 11.
OPPO Reno17 và Reno17 Pro, hai mẫu smartphone dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong tháng 11, vừa lộ cấu hình với camera tiềm vọng 50MP ở cả hai máy và pin lớn hơn đáng kể so với dòng Reno16. Thông tin đến từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, hiện chưa được OPPO xác nhận.
Camera tiềm vọng 50MP và hai kích thước màn hình khác nhau
Theo dữ liệu rò rỉ, cả hai mẫu máy đều được trang bị camera tiềm vọng 50 megapixel ở mặt sau. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cảm biến chính hay ống kính góc siêu rộng hiện vẫn chưa được công bố đầy đủ.
Ở mặt trước, OPPO Reno17 bản tiêu chuẩn có màn hình 6.5 inch. Trong khi đó, Reno17 Pro dùng tấm nền nhỏ hơn, kích thước 6.3 inch, tạo ra sự khác biệt rõ về không gian hiển thị giữa hai phiên bản.
Hai hướng chip xử lý, hai mức pin đều vượt ngưỡng 7.000mAh
Về hiệu năng, OPPO được cho là dùng hai dòng chip của hai hãng khác nhau. Reno17 tiêu chuẩn dự kiến chạy Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm, còn Reno17 Pro sử dụng Dimensity 8550 của MediaTek.
Dung lượng pin là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất. Reno17 được cho là có viên pin thuộc phân khúc 8.000mAh, còn Reno17 Pro thấp hơn một chút, ở mức 7.200mAh. Cả hai đều cao hơn giới hạn 7.000mAh của dòng OPPO Reno16.
Bảng so sánh nhanh theo thông tin rò rỉ
Đáng lưu ý, bảng trên chỉ tổng hợp các thông số được nhắc đến trong nguồn tin rò rỉ. Những thông số còn lại, như cảm biến chính hay ống kính góc siêu rộng, chưa có dữ liệu.
Ba cấu hình bộ nhớ và năm tùy chọn màu sắc
Bên cạnh phần cứng, nguồn tin còn đề cập ba cấu hình bộ nhớ cho dòng sản phẩm này. Cụ thể gồm 8GB RAM với bộ nhớ trong 256GB, 12GB RAM với 256GB, và phiên bản cao nhất là 12GB RAM với 500GB bộ nhớ trong.
Danh sách màu sắc dự kiến gồm năm tùy chọn, được dịch lại qua các tên gọi Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink và Encounter Cat. Hiện hãng chưa xác nhận cấu hình bộ nhớ nào đi kèm từng màu cụ thể.
Điều cần lưu ý trước khi sự kiện ra mắt diễn ra
Toàn bộ thông tin trên vẫn ở mức rò rỉ. OPPO chưa xác nhận chính thức về cấu hình cũng như mức giá bán của OPPO Reno17 và Reno17 Pro. Các chi tiết cụ thể hơn dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt vào tháng 11.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/oppo-reno17-va-reno17-pro-lo-cau-hinh-pin-toi-8000mah-camera-tiem-vong-50mp-ra-mat-thang-11-472713.html