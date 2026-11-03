OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình: pin 8.000mAh, camera tiềm vọng 50MP, ra mắt tháng 11

OPPO Reno17 và Reno17 Pro, theo các thông tin rò rỉ mới nhất, sẽ nâng cấp rõ rệt về pin và camera so với thế hệ trước. Cả hai mẫu cùng có camera tiềm vọng 50 megapixel, còn dung lượng pin tăng lên mức 8.000mAh và 7.200mAh. Dòng máy được cho là sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong tháng 11.

Các dữ liệu trên xuất phát từ nguồn tin Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo và được trang Thetechoutlook tổng hợp. Đến nay, OPPO chưa xác nhận chính thức về cấu hình lẫn giá bán.

Camera tiềm vọng 50MP và hai kích thước màn hình khác nhau

Theo dữ liệu rò rỉ, cả Reno17 và Reno17 Pro đều có camera tiềm vọng 50 megapixel ở mặt sau. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cảm biến chính hay ống kính góc siêu rộng vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Cấu hình OPPO Reno17 và Reno17 Pro được hé lộ

Ở mặt trước, OPPO Reno17 tiêu chuẩn có màn hình 6,5 inch. Trong khi đó, Reno17 Pro dùng tấm nền nhỏ hơn, 6,3 inch. Sự chênh lệch này tạo ra khác biệt rõ về không gian hiển thị giữa hai phiên bản cùng dòng.

Hai hướng chip xử lý và bước nhảy về dung lượng pin

Về hiệu năng, OPPO được cho là dùng hai nền tảng chip khác nhau. Reno17 tiêu chuẩn dự kiến chạy Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm, còn Reno17 Pro dùng Dimensity 8550 của MediaTek.

Pin là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất. Reno17 được cho là có viên pin thuộc phân khúc 8.000mAh, còn Reno17 Pro ở mức 7.200mAh. Cả hai đều cao hơn đáng kể so với giới hạn 7.000mAh của dòng OPPO Reno16.

Dòng OPPO Reno17 sẽ có pin dung lượng cao

So sánh nhanh hai phiên bản theo dữ liệu rò rỉ

Như vậy, mẫu tiêu chuẩn có màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao hơn. Mẫu Pro đi theo hướng nhỏ gọn hơn và dùng chip của MediaTek.

Ba cấu hình bộ nhớ và năm tùy chọn màu sắc

Bên cạnh phần cứng, các nguồn tin còn đề cập ba cấu hình bộ nhớ cho dòng máy này:

8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong

12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong

12GB RAM và 500GB bộ nhớ trong (phiên bản cao nhất)

OPPO Reno17 Series sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc và bộ nhớ

Danh sách màu sắc dự kiến gồm năm tùy chọn, được dịch lại qua các tên gọi Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink và Encounter Cat. Hãng chưa xác nhận cấu hình bộ nhớ nào đi kèm từng màu cụ thể.

Điều cần lưu ý trước ngày ra mắt

Toàn bộ thông tin trên mới dừng ở mức rò rỉ, chưa có xác nhận chính thức từ OPPO về cấu hình hay giá bán. Các chi tiết cụ thể hơn dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt vào tháng 11.