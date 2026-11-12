OPPO Reno17 trang bị 4 camera 50MP, hạ cảm biến chính từ 200MP của Reno16, ra mắt ngày 16/11

OPPO đã chính thức xác nhận dòng Reno17 sẽ ra mắt vào ngày 16/11, trong đó phiên bản tiêu chuẩn có bốn camera với độ phân giải từ 50 megapixel trở lên. Thay đổi lớn nhất nằm ở camera chính: cảm biến 200 megapixel trên thế hệ Reno16 được thay bằng cảm biến 50 megapixel.

Thông tin này được hãng công bố trước thềm sự kiện tại thị trường Trung Quốc. Ngoài phần cứng, OPPO còn nhấn mạnh tính năng Live Photo và cách tái tạo màu sắc, ánh sáng của dòng máy mới.

Bốn camera cùng mốc 50MP: cấu hình Reno17 bản tiêu chuẩn

Theo OPPO, Reno17 bản tiêu chuẩn có ba camera ở mặt lưng gồm camera chính 50MP, ống kính tiềm vọng tele 50MP và camera góc siêu rộng 50MP. Camera selfie ở mặt trước cũng dùng cảm biến 50MP.

Thông tin camera OPPO Reno17 được chia sẻ trong rò rỉ mới

Điểm đáng chú ý là cả bốn ống kính đều đạt cùng mức độ phân giải. Cách thiết kế này giúp ảnh chụp ở các tiêu cự khác nhau có thông số cảm biến đồng đều hơn, dù hãng chưa công bố chi tiết về kích thước cảm biến hay khẩu độ.

Từ 200MP xuống 50MP: Reno17 khác gì so với thế hệ trước?

Cấu hình này là một bước dịch chuyển so với OPPO Reno16 và Reno16 Pro. Cả hai mẫu máy đó đều dùng camera chính độ phân giải lên tới 200MP, kết hợp camera góc siêu rộng và ống kính tiềm vọng 50MP ở mặt sau.

Hiện OPPO chưa cho biết phiên bản Reno17 Pro có tiếp tục bỏ cảm biến chính 200MP như bản tiêu chuẩn hay không. Vì vậy, các thông số cụ thể của Reno17 Pro vẫn cần chờ công bố tại sự kiện.

Live Photo và màu sắc: trọng tâm trải nghiệm chụp ảnh

Bên cạnh phần cứng, OPPO định vị Reno17 là dòng máy tập trung mạnh vào Live Photo, nhằm giữ cho ảnh chụp nhanh sắc nét ở mọi tiêu cự. Hãng cho biết thiết bị hỗ trợ chụp ảnh động tự nhiên, tái tạo chính xác ánh sáng và màu sắc của khoảnh khắc thực tế.

Ngoài ra, máy hỗ trợ quay video Live Photo độ phân giải 4K kéo dài 6 giây. Bộ công cụ chỉnh sửa cũng được bổ sung bảng màu Live Photo mới, cho phép người dùng điều chỉnh nhanh trước khi chia sẻ ảnh.

OPPO Reno17 Series chuẩn bị ra mắt

Các hình ảnh quảng cáo chính thức của hãng thể hiện bầu trời xanh hơn, ánh sáng ấm áp hơn và phong cách hiển thị mang hơi hướng điện ảnh. Đây là hình ảnh do nhà sản xuất công bố, hiệu quả thực tế cần được kiểm chứng khi máy đến tay người dùng.

Lịch ra mắt và những điều cần theo dõi

Dòng OPPO Reno17 gồm hai phiên bản là Reno17 và Reno17 Pro, với thông số khác nhau tùy từng model. Sự kiện ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc diễn ra lúc 19 giờ theo giờ địa phương, ngày 16/11.

Có thể thấy OPPO đang chuyển trọng tâm từ con số độ phân giải cảm biến chính sang sự đồng đều giữa các camera và trải nghiệm Live Photo. Những thông tin còn thiếu như cấu hình Reno17 Pro, kích thước cảm biến hay giá bán sẽ được làm rõ khi sản phẩm chính thức xuất hiện.