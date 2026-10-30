OPPO Reno17 5G và Reno17 F 5G đạt loạt chứng nhận quốc tế, hé lộ cấu hình và pin 7000mAh

Dòng sản phẩm Reno thế hệ mới của OPPO đang tiến rất gần đến ngày ra mắt chính thức khi hai phiên bản Reno17 5G và Reno17 F 5G liên tục đạt được các chứng chỉ chất lượng quan trọng tại nhiều thị trường quốc tế. Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý viễn thông cho thấy nhà sản xuất đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa bộ đôi này ra thị trường toàn cầu.

Dấu hiệu từ các cơ quan kiểm duyệt kỹ thuật quốc tế

Hồ sơ chứng nhận kỹ thuật mới nhất xác nhận sự xuất hiện của phiên bản OPPO Reno17 F 5G mang số hiệu CPH3013 trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan (NBTC). Trước đó, model này cũng từng được ghi nhận đạt chuẩn tại Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS), đồng thời thông qua các bài đánh giá viễn thông nghiêm ngặt từ TKDN và SDPPI của Indonesia.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn mang tên OPPO Reno17 5G với mã hiệu CPH2975 cũng đã chính thức vượt qua các bài kiểm định tương tự tại cơ quan NBTC. Việc vượt qua các vòng sát hạch của cơ quan quản lý tại Nam Á và Đông Nam Á là chỉ dấu kỹ thuật cho thấy thiết bị đã sẵn sàng thương mại hóa mà không gặp trở ngại về tương thích mạng.

Chứng nhận của OPPO Reno17 F 5G

Bóc tách thông số kỹ thuật ghi nhận từ các nguồn dữ liệu

Theo dữ liệu rò rỉ từ danh mục NBD, phiên bản OPPO Reno17 F 5G được trang bị màn hình công nghệ OLED với kích thước đường chéo 6.57 inch. Máy sở hữu cấu hình bộ nhớ tương đối ấn tượng trong phân khúc với dung lượng RAM 12GB và không gian lưu trữ nội bộ lên đến 512GB, tiếp tục kế thừa định vị phân khúc từ mẫu Reno16 F tiền nhiệm.

Đối với phiên bản OPPO Reno17 5G tiêu chuẩn, thông tin rò rỉ từ thị trường Ấn Độ cho biết máy sẽ tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Cung cấp năng lượng cho phần cứng này là viên pin dung lượng lớn khoảng 7,000mAh. Hệ thống quang học phía sau bao gồm cụm 3 camera với cảm biến chính đạt độ phân giải 50 megapixel, vận hành trên nền tảng giao diện người dùng ColorOS 17.

Lộ trình công bố và áp lực cạnh tranh thị trường

Nhiều báo cáo kỹ thuật dự báo OPPO sẽ chính thức giới thiệu dòng Reno17 tại thị trường nội địa Trung Quốc vào tháng 11. Tại đây, thiết bị sẽ đối mặt với sự cạnh tranh trực diện từ các dòng sản phẩm cùng phân khúc như vivo S70 series hay Honor 700 series.

Sau màn ra mắt tại sân nhà, các phiên bản quốc tế của Reno17 và Reno17 F dự kiến sẽ nhanh chóng được phát hành. Khung thời gian triển khai mở bán thương mại toàn cầu có thể bắt đầu từ tháng 12 năm nay hoặc chậm nhất vào đầu tháng 1 năm 2027.