OPPO Reno17 5G chính thức đạt chứng nhận NBTC và BIS, sẵn sàng ra mắt thị trường quốc tế

Thị trường di động toàn cầu đang bước vào chu kỳ chuẩn bị sản phẩm mới khi hàng loạt thiết bị di động hoàn thiện các chứng chỉ kỹ thuật bắt buộc. Đáng chú ý, mẫu điện thoại OPPO Reno17 5G vừa liên tiếp xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý viễn thông tại Thái Lan và Ấn Độ, cho thấy lộ trình thương mại hóa của thương hiệu đã bước sang giai đoạn then chốt.

Dấu ấn pháp lý từ hai cơ quan quản lý NBTC và BIS

Hồ sơ chứng nhận của Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Viễn thông Quốc gia Thái Lan (NBTC) xác nhận một thiết bị mang mã hiệu CPH2975 với tên thương mại chính thức là OPPO Reno17 5G. Thiết bị được cấp mã định danh B38695-26, khẳng định khả năng tương thích toàn diện với các tiêu chuẩn mạng di động hiện hành gồm GSM, WCDMA, LTE và 5G NR thế hệ mới.

Việc vượt qua bài kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt của NBTC là điều kiện tiên quyết giúp sản phẩm đủ tư cách lưu hành tại Đông Nam Á, thị trường vốn đóng vai trò chiến lược đối với dòng Reno.

Song song với thị trường Thái Lan, mã thiết bị CPH2975 cũng được ghi nhận trên hệ thống của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) dưới số đăng ký R-93005800. Việc xuất hiện đồng thời tại hai thị trường trọng điểm khẳng định thiết bị không bị giới hạn ở thị trường nội địa mà nằm trong chiến lược phát hành quy mô quốc tế.

Chứng nhận BIS của OPPO Reno17

Tín hiệu mở rộng thị trường và kỳ vọng cấu hình

Dữ liệu cấp phép từ các cơ quan quản lý mới chỉ làm rõ định danh thương mại và dải băng tần kết nối mà chưa công bố cấu hình phần cứng chi tiết. Phía nhà sản xuất hiện chưa đưa ra thông cáo chính thức về bộ xử lý, dung lượng pin hay hệ thống cảm biến quang học trên OPPO Reno17 5G.

Bên cạnh OPPO, cơ sở dữ liệu NBTC cũng ghi nhận thêm sự chuẩn bị từ các đối thủ cùng phân khúc, đơn cử như dòng sản phẩm Xiaomi 18 Pro Max mang mã hiệu 2611FPNFAG. Động thái hoàn tất thủ tục pháp lý đồng loạt này dự báo một cuộc cạnh tranh công nghệ sôi động trong phân khúc điện thoại thông minh thế hệ mới thời gian tới.